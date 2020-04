Jena. In Jena hatten sich mehrere Personen in einer Lokalität getroffen. Als Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Treffen auflösen wollten, wurden sie angegriffen.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Jena bei Durchsetzung des Kontaktverbotes angegriffen

Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Jena stellten am Mittwochnachmittag im Rahmen der Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verfügung mehrere Personen in einer Lokalität in der Neugasse fest. Beim Betreten des Lokals sei ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes verbal angegriffen und anschließend durch einen Mann aus dem Raum gestoßen worden, formierte die Polizei

Ein Besucher sei geflüchtet, konnte jedoch durch Polizeibeamte gestellt werden. Die Namen aller anwesenden Personen wurden aufgenommen und Anzeigen gefertigt.