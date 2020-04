Am Montagvormittag sollen Reisende auch am Bahnhofsvorplatz Jena-Göschwitz Mund-Nase-Abdeckungen erwerben können, mit denen die Weiterreise im ÖPNV möglich ist.

Jena. Eine Maskenpflicht gilt ab Montag in Jena. Für Reisende hat sich der Bahnhof Jena-Göschwitz etwas einfallen lassen.

Mund-Nase-Abdeckungen für Reisende in Jena genäht

Eine Masken-Pflicht gilt ab Montag, 6. April, in der Stadt Jena bei der Benutzung von Straßenbahnen und Bussen sowie im Supermarkt und Dienstleistungsbetrieben. In den vergangenen Tagen gab es viele Initiativen in der Stadt, um Behelfs-Mund-Nasen-Bedeckungen herzustellen. Denn medizinische Schutzmasken sind derzeit knapp und sollen den Menschen vorbehalten sein, die sie aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen brauchen.

Sonntagabend meldete der Bahnhof Jena-Göschwitz, dass für Reisende und Besucher Jenas ab Montag, 8 Uhr, auch am Bahnhofsvorplatz beim „Gleis 3/4“ Behelfs-Masken aus Textilstoff zum Selbstkostenpreis angeboten werden. Mit diesen kann dann die Weiterreise im ÖPNV erfolgen. Am Bahnhof, wo die Masken genäht wurden, geht man davon aus, dass die Masken-Pflicht für einige Besucher Jenas überraschend kommen könnte.