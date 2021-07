Musical-Melodien in der Eisenberger Schlosskirche

Eisenberg. Das Duo „con emozione“ gastiert mit Liebesliedern am Sonntag, 1. August, in Eisenberg.

Das Duo „con emozione“ mit Liane Fietzke (Sopran) und Norbert Fietzke (Piano) bietet Konzertbesuchern am Sonntag, 1. August, ab 16 Uhr in der Schlosskirche Eisenberg ein Programm mit Liebesliedern aus Musicals. Ob „Cats“, „Der Zauber von Oz“ oder „My Fair Lady“ – das Publikum wird bestimmt so manches Lied mitsummen und -singen können.

Karten gibt es in der Tourist-Information, Markt 26, in Eisenberg, oder online über Eventim.