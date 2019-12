Nach dem tödlichen Unfall in Jena: Mehr Kontrollen gefordert

Am Ernst-Abbe-Platz haben am Mittwochabend Kerzen gebrannt, weil dort zwei Tage zuvor eine Fußgängerin tödlich verunglückt ist. Zwei Verkehrsverbände, die sich seit Jahren für weniger Autoverkehr im Stadtzentrum einsetzen, hatten zum Gedenken aufgerufen.

Eine 77-jährige Frau mit Rollator war zwischen dem Nordausgang der Goethe-Galerie und der Straßenbahnhaltestelle von einer Lkw-Fahrerin touchiert worden, die mit ihrem Lieferfahrzeug durch die Fußgängerzone fuhr.

„Mit der Mahnwache wollen wir ein Zeichen setzen gegen die permanente Gefährdung der Menschen, die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind“, sagte Jennifer Schubert vom Verkehrsclub VCD unserer Zeitung. Es führe kein Weg daran vorbei, die Innenstadt so viel wie möglich vom motorisierten Verkehr zu befreien.

Mahnwache mit ADFC und VCD

Bei der Mahnwache stand Schubert gemeinsam mit Mitstreiterinnen der Fahrradclubs ADFC an der Unfallstelle. Die Verbände rufen mit der Mahnwache Politik und Verwaltung auf, mit der Verkehrsberuhigung ernst zu machen. In der Innenstadt müssten die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge so bemessen sein, dass es nicht zu Todesfällen oder schweren Verletzungen komme, sagte Frieda Nagler vom ADFC. Auch während der Mahnwache fuhren mehrere Kraftfahrzeuge durch den Haltestellenbereich.

Eine traurige Parallele besteht zu dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer vom 18. November. An dem Tag war ein 59-Jähriger an der Kreuzung beim Schwarzen Bären als Unbeteiligter an einer Ampel überfahren worden. Bei diesem Unfall gab es – wie bei dem Unglück mit der Seniorin – vorher konkrete Warnungen durch Bürger, nämlich im Mängelmelderportal der Stadtverwaltung. Am Ernst-Abbe-Platz ging es um die vielen Fahrzeuge, die in der Fußgängerzone eigentlich nichts zu suchen haben und Fußgänger gefährden.

OB: Verkehrlich am Ernst-Abbe-Platz alles klar geregelt

OB Thomas Nitzsche (FDP) sagte am Mittwoch, dass verkehrlich am Ernst-Abbe-Platz alles klar geregelt sei. Nur Fahrzeuge mit Sondergenehmigung dürften einfahren. Mit Kontrollen sei es so, dass die Stadtverwaltung nur für den ruhenden Verkehr zuständig sei, fahrende Fahrzeuge überwache die Polizei.

Eine lange schon diskutierte Umgestaltung des Platzes hätte den Unfall wohl nicht vermieden, da sie nicht die Stelle betroffen hätte, an der die Seniorin starb. Den Endbericht zum Unfall wolle die Stadt aufmerksam lesen, um gegebenenfalls Schlussfolgerungen zu ziehen, teilte Rathaussprecher Kristian Philler mit.

Altenhilfeplanerin Gabriela Pippart, die am Mittwoch mit Sozialdezernent Eberhard Hertzsch eigentlich die aus Jenaer Sicht sehr erfreuliche Seniorenstudie auswerten wollte, ging kurz auf den tödlichen Unfall ein. Neben der Schaffung von Barrierefreiheit müssten mehr Ruhe- und Entspannungsräumen ein großes Ziel städtischer Freiraumplanungen sein.

Menschen, die sich mit einem Rollator fortbewegen, seien viel langsamer unterwegs und bedürften besonderer Rücksichtnahme. Und ganz klar seien dabei innerstädtisch auch Radfahrer gefordert. Dies passt zu den Wortmeldungen zweier Leser, die nach dem tragischen Unfall darum bitten, Radfahrer, die Fußgänger auf Gehwegen gefährden, ebenfalls stärker zu kontrollieren und zu bestrafen.