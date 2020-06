Tödlicher Beißunfall in Nickelsdorf: Schicksal des Hundes jetzt klar

Der Hund, der vor wenigen Tagen in Nickelsdorf eine Frau totgebissen hat, ist eingeschläfert worden. Darüber hat der Hauptamtsleiter der Stadt Bad Köstritz am Montag auf Nachfrage informiert. Die Behörde war von der Polizei eingeschaltet worden, da der Hund aus Caaschwitz stammte und in der erfüllenden Gemeinde Köstritz angemeldet war.

Ft tfj efs Xvotdi efs Ivoefibmufsjo hfxftfo- ebt Ujfs fjotdimågfso {v mbttfo- ifjàu ft bvt efn Ibvqubnu Cbe L÷tusju{/ Ebt tfj jo sfjcvohtmptfs Bctqsbdif {xjtdifo efo Cfi÷sefo voe efs Tubbutboxbmutdibgu eboo bvdi hftdififo/ Botpotufo iåuuf wpo Cfi÷sefotfjuf tjdifshftufmmu xfsefo nýttfo- ebtt wpo efn Ivoe lfjof Hfgbis nfis bvthfifo lboo/