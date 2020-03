Jenaer Nahverkehr erntet Kritik wegen Express-Fahrplanänderung

Der Nahverkehr hat einen Imageschaden durch die kurzfristigen Fahrplanänderungen in der Nacht zum Mittwoch erlitten. Nur wenige Stunden lagen zwischen der Bekanntgabe des neuen Fahrplans und des Ausfalls von etwa 80 Prozent aller Fahrten. Die ansonsten vielgescholtene Deutsche Bahn hatte das Modell „sanfte Ausdünnung“ gewählt und Züge schrittweise reduziert. Abellio Rail hatte Ausfälle im Regionalverkehr mit drei Tagen Vorlauf angekündigt.

Die meisten Pendler auf dem Weg ins Klinikum konnten sich so nicht mehr auf die neue Situation einstellen. Straßenbahnen und Busse waren nach Corona-Maßstäben am Mittwochmorgen viel zu voll. In den sozialen Medien gab es Kritik. „Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, zumal die Stadt Jena ja Vorreiter in Sachen Infektionsschutz sein will“, war noch der freundlichste Kommentar.

Um noch Schlimmeres für Jenas derzeit wichtigsten Arbeitgeber und dessen Mitarbeiter zu vermeiden, hatte sich Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) in der Nacht zum Mittwoch eingeschaltet. So wurde der Plan, den die Stadtwerke-Gremien ohne Information an das Klinikum entwickelt hatten, noch einmal abgeändert. Lobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt hatte Dienstagabend den OB angerufen und ihn nachdrücklich um die Nutzung seines Weisungsrechtes gebeten.

Zwischen 5 und 8 Uhr und 13 und 16 gibt es nun zumindest einen 15-Minuten-Takt auf der Linie 1 zwischen Naumburger Straße und Lobeda-Ost, die Bahnen fahren dabei durchs Gewerbegebiet Jena-Göschwitz und am Bahnhof vorbei. Ursprünglich war auch in der Hauptverkehrszeit nur ein Halbstunden-Takt geplant gewesen.



„Ich habe mir am Morgen selbst ein Bild gemacht. Der Viertel-Stunden-Takt war notwendig“, sagte Nahverkehrsgeschäftsführer Andreas Möller am Mittwochmorgen der Redaktion. Er sagte zu, weitere individuelle Lösungen für das Klinikum zu suchen, wenn sich diese als notwendig erweisen.

In einer Mail an die Redaktion bat Leser Timo Jahn darum, die Beutenberg-Buslinie 10 ebenfalls im Berufsverkehr zu verdichten, und sie solle nicht nach Lobeda-West fahren, sondern auch zum Klinikum. So könnte Krankenschwestern und Ärzten aus Jena-Süd der Umstieg in eine volle Bahn erspart bleiben. Der Nahverkehr hatte die Linieneinstellungen mit den Allgemeinverfügungen der Stadt Jena und rückläufigen Fahrgastzahlen im Gesamtnetz begründet. Außerdem sprach Andreas Möller von der Sorge, es könnte Fahrpersonal wegen der Corona-Krise ausfallen, man wolle einen stabilen Fahrplan sichern. Glücklicherweise gab es bis Dienstag beim Nahverkehr noch keine Infektion mit dem Corona-Virus.

Die von OB Nitzsche kurzfristig aufs Gleis gesetzten Zusatzbahnen waren Stand Mittwoch, 12 Uhr, noch nicht im Fahrplan und der elektronischen Fahrplanauskunft eingepflegt. Dies soll laut Nahverkehr kurzfristig geschehen.