Name für Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld: Unternehmen verlegt Sitz von Gera nach Jena

Neuer Name für die Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena, von links: Michael Stolz (Elf5), Mike Neumeister (ad hoc), Chris Förster (FC Carl Zeiss Jena), Saskia Beyer (ad hoc), Lars Eberlein (Elf5), Ralph Grillitsch (FC Carl Zeiss Jena), Michael Topf (ad hoc) und Thomas Fleddermann (Elf5) bei der Präsentation.

Jena. Das Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena begrüßt ein Unternehmen als neuen Mieter, das zugleich die Namensrechte des Stadions erwirbt.

Die Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena bekommt ab 1. Juli einen neuen Namen. Sie wird „ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld“ heißen. Einen entsprechenden Vertrag haben die Stadionbetreibergesellschaft Elf5 und das Unternehmen, das bislang in Gera ansässig ist, am Donnerstag geschlossen.

Verbunden ist mit diesem Schritt der Umzug der Holdinggesellschaft des Unternehmens von Gera nach Jena. Bislang ist ad hoc im Elstercube in Gera ansässig. Betroffen vom Umzug ist aber nur die Unternehmensführung – im ersten Schritt werden im Laufe des Sommers 28 Mitarbeiter im Funktionsgebäude der künftigen Haupttribüne einziehen. Der operative Standort in Gera bleibe genau wie jene in Schmölln, Triptis, Pößneck oder Rudolstadt erhalten.

Unternehmen mit starkem Mitarbeiterwachstum

Das vor zehn Jahren gegründete Unternehmen ist als Dienstleister für die Energie- und Immobilienwirtschaft tätig und will sich auch in den Bereichen Telekommunikation, Handwerkerleistungen oder Softwareentwicklung etablieren. Die Gruppe beschäftigt mehr als 330 Mitarbeiter und peilt ein Wachstum auf 405 in diesem Jahr an. Der Umsatz von 14,7 Millionen Euro soll sich bis 2025 verdoppeln.

Im Ernst-Abbe-Sportfeld werden die Traversen der Südtribüne gerade gebaut. Foto: Tino Zippel

„Der FC Carl Zeiss Jena ist der Leuchtturm in der Region“, sagt Geschäftsführer Mike Neumeister. Ziel sei es, die Strahlkraft der Stadt Jena in einem repräsentativen Firmensitz zu nutzen. Der Vertrag ist zunächst auf fünf Jahre geschlossen. Neben der Miete fließt ein sechsstelliger Betrag für die Namensrechte der Arena, der abhängig von der Liga des FC Carl Zeiss Jena ist. Die Einnahmen gehen zu 80 Prozent in die Stadionbetreibergesellschaft und zu 20 Prozent an die Spielbetriebsgesellschaft. Zudem bleibt das Unternehmen als Sponsor des Fußballvereins aktiv.

Mehrere Interessenten für Namensrechte

Lars Eberlein, Geschäftsführer von Elf5, freut sich, ein „junges Unternehmen aus der Region gefunden zu haben, das den Club und das Umfeld liebt“. Es gab mehrere Interessen, für die Namensrechte oder die Mietflächen – aber mit ad hoc nur ein Unternehmen, das die Kombination anstrebte.

So soll die Ad-hoc-Arena aussehen. Foto: FC Carl Zeiss Jena

Entgegen ersten Plänen waren mit Genehmigung der Stadt Jena zwei zusätzliche Etagen auf dem Funktionsgebäude konzipiert worden. Eine für die Verwaltung von Elf5 und des Fußballclubs, eine für Gewerbe. In diesem Jahr soll das neue Jenaer Stadion mit einer Kapazität von 15.000 Zuschauerplätzen fertiggestellt werden. Die Investitionssumme beträgt netto gut 50 Millionen Euro.

Gute Seele der Baustelle im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena: „Das wird ein Hexenkessel pur“

Pokalfinale FC Carl Zeiss Jena gegen Wacker Nordhausen: Wer wie viel Geld kassiert

Publikumsliebling beim FC Carl Zeiss Jena: Verlängert Maximilian Krauß seinen Vertrag?