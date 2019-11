Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narrare: Das zweite Erzählkunstfestival startet in Jena

Im November veranstaltet der Lese-Zeichen-Verein das zweite Mal das internationale Festival für Erzählkunst „Narrare“ in Jena. Feuer, Liegestühle, warme Decken, Glühwein, Punsch und kunterbunte Geschichten sind garantiert.

Die Eröffnung des Erzählfestivals ist am Donnerstag, 21. November, 17 Uhr, im Faulloch. Alle Erzähler des Festivals werden dort sein, es gibt eine Feuer-Jonglage zu sehen und Glühwein wird ausgeschenkt. Nach der Eröffnungsveranstaltung geht es am gleichen Tag um 19.30 Uhr im Café Immergrün weiter. Dort geben Martin Niedermann und Martin Ellrodt Geschichten von Nah und Fern zum Besten.

Eine zweisprachige Erzählveranstaltung mit Anika Füser und Mohammed Kello folgt am Freitag ab 17 Uhr im Eine-Welt-Netzwerk. Zur gleichen Zeit erzählt Maria Carmela Marinelli Geschichten im Rahmen des Projekts „Vorhang zu“ für Kinder in der Ernst-Abbe-Bücherei. Am Abend findet im Foyer der Stadtwerke in Winzerla eine große Erzählveranstaltung statt.

Erzählperformance zum Abschluss

Am Samstag ist die offene Bühne in der Villa Rosenthal. Es gibt Kaffee und Kuchen, und alle Erzählerinnen und Erzähler werden zu Gast sein. Das Programm geht in die lange Nacht der Geschichten über. Diese Veranstaltung ist bereits seit einigen Wochen ausverkauft. Ebenso steht es um die Kinderveranstaltung „Abenteuer auf hoher See“, die am Sonntag ab 11 Uhr in der Imaginata-Tonhalle veranstaltet wird.

Am Abend wird auch der ländliche Raum bespielt, in der Scheunenbühne in Cospeda erzählen die Nachwuchserzähler Lukas Müller, Florian Fischer und Annika Füser zusammen mit der Organisatorin des Festivals, Antje Horn.

An den darauffolgenden Tagen sind die Erzähler zu Gast in Kanzleien, Seniorenheimen, Kindergärten und Schulen. Die große Abschlussveranstaltung am 28. November ab 19 Uhr findet im Domaschk-Hörsaal statt mit einer Erzählperformance von Ragnhild Morch von blindem Glück, deutscher Dichtkunst und der Frage nach Vergebung (Eintritt frei).

Der komplette Veranstaltungskalender unter:

http://www.lesezeichen-ev.de/