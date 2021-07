Natur und Geschichte: Spurensuche auf dem Walpersberg

Kahla. Der Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg lädt am 29. August zu Erkundungen rund um Kahla und Hummelshain ein.

Für alle Natur- und Geschichtsinteressierten gibt es wieder eine Entdeckungstour über und um den Walpersberg. Dort ist ein erlebbares Stück Zeitgeschichte zum ehemaligen Rüstungswerk „Reimahg“ bei Kahla zu entdecken. Der Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ mit Sitz in Kahla lädt zu dieser Entdeckungsreise der besonderen Art ein.

Treffpunkt ist am Sonntag, 29. August, um 9 Uhr auf dem Gries in Kahla. Von hier geht es ins Stadtmuseum, wo die Besucher in der gerade neugestalteten Ausstellung über die unterirdische Rüstungsfabrik der Nationalsozialisten bei Kahla eine verständliche Einführung in die komplexe Geschichte des Werkes bekommen. Anschließend wird nach Grosseutersdorf gefahren,um sich am Walpersberg auf Spurensuche zu begeben.

Der Weg führt auf dem Bergrücken auf einem Stück des mittelalterlichen Handelswegs entlang. Dort befand sich in den 1940er Jahren die Startbahn für die Düsenflieger, die am Walpersberg gebaut wurden. Am Ende des Berges angelangt, geht es über die ehemalige Werkstraße an verschiedenen Baulichkeiten vorbei, durch das Dehnatal zum Ausgangspunkt der Wanderung zurück.

Das nächste Ziel ist das Hummelshainer Schloss, daran anschließend geht es in den Leubengrund bei Kahla, wo sich ein Denkmal für die Zwangsarbeiter befindet, die am Walpersberg für die Nazis unter unmenschlichen Bedingungen schuften mussten. Hunderte starben dabei.

Der Tag endet im Waldhotel Linzmühle/Leubengrund, wo noch einmal Zeit für Gespräche ist.

Interessierte können sich bis zum 25. August ausschließlich über E-Mail (info@walpersberg.de) anmelden. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail und vor dem Termin noch weitere Informationen.