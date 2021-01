Neu: Parkleitsystem für Dornburg-Touristen

Touristen werden neuerdings in Dornburg mit einem Parkleitsystem zu offiziellen Parkplätzen geführt. Um den kleinen kostenpflichtigen Parkplatz machen dennoch derzeit manche einen Bogen und suchen dafür Abstellplätze näher am Eingang zu den Dornburger Schlössern.

Auch wenn die Aussicht vom „schönsten Balkon Thüringens“ im Winter seine Reize hat, so kommen derzeit doch nur einzelne Touristen nach Dornburg. Für sie ist es daher auch kein Problem, einen Parkplatz für ihr Auto zu finden. Anders wird das sicher wieder, wenn die Temperaturen steigen und das erste Frühlingsgrün sich zeigt.

Um den Touristen langes Suchen nach Parkplätzen zu ersparen , und den Anwohnern am Markt oder in Schlossparknähe die damit verbundenen Belästigungen, wurden an den Ortseingängen kürzlich große Schilder aufgestellt. Sie leiten Ortsunkundige direkt zu den vorhandenen Parkplätzen. Ein kleiner Platz direkt an der Zufahrtsstraße ist kostenpflichtig, ein großer Parkplatz am Ortsrand ist kostenfrei. „Leider wollen viele Gäste ihr Auto möglichst direkt am Parkeingang abstellen, wo es nur wenige Plätze gibt. Der Weg von etwa 600 Metern vom großen Parkplatz ist manchem zu weit“, moniert VG-Chef Carl Krumbholz. Entsprechend groß ist der Ärger der Anwohner, wenn stattdessen deren Parkplätze genutzt werden.

Die Anschaffung des Parkleitsystems hat nach Auskunft aus dem Rathaus rund 10.000 Euro gekostet. „Wir werden in den kommenden Monaten beobachten, wie die Gäste das annehmen“, sagte Krumbholz. Sein Ordnungsamt hatte im letzten Jahr die Kontrollen im Ort verstärkt und Parksünder auch zur Kasse gebeten. „In den sozialen Medien sind wir dafür sehr gescholten worden“, räumt er ein. Im Stadthaushalt 2020 waren 6000 Euro als Einnahmen aus Parkgebühren in Dornburg eingeplant. Eingenommen wurden jedoch fast 50 Prozent mehr.

Um diesen Posten weiter zu erhöhen, sollen nach den Vorstellungen der Freien Wähler im Stadtrat von Dornburg-Camburg künftig auch Parkuhren eingesetzt und ein Parkraumkonzept erarbeitet werden. Die dafür nötigen Investitionen müssen jedoch erst noch im neuen Haushalt für 2021 festgeschrieben werden.