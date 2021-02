Schnelltests müssen vor Ablauf von zwei Tagen nicht wiederholt werden bei Besuchen in Pflegeheimen.

Jena. Kinder unter 3 Jahren werden nicht gezählt in Jena

Neue Coronaregeln treten in Jena in Kraft

Die Stadt setzt heute eine neue Allgemeinverfügung für die Coronaregeln in Kraft. Diese wird durch neue die Rechtsverordnung des Landes notwendig. Änderungen zur bisherigen Praxis ergeben sich kaum. Kinder unter 3 Jahren sind bei Kontaktbeschränkungen nicht mitzuzählen, an Eheschließungen und Begräbnissen dürfen bis zu 25 Personen teilnehmen, und Gäste in Pflegeheimen müssen Schnelltests nicht wiederholen, wenn das negative Ergebnis nicht älter als 48 Stunden ist.