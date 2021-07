Neue Fälle und steigender Inzidenzwert in Jena

Jena. Noch sind die Zahlen niedrig, aber vor allem Reiserückkehrer werden in Jena aktuell als neue Corona-Infizierte ermittelt.

Über das Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt Jena wieder angestiegen. Dem Fachdienst Gesundheit wurden fünf neue Sars-Cov-2-Infektionen gemeldet – am Freitag waren es drei Fälle, am Sonnabend zwei. Am Sonntag sind keine neuen Fälle hinzu gekommen. Damit steigt die Anzahl der aktiven Fälle auf neun. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 4,5.

Bei den neu Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrende sowie Fälle im Familienbereich. Ein Patient wird stationär betreut. 70 Jenaer befinden sich in Quarantäne.