Neue Linie 42: Mehrheit für Vorschlag aus Jena-Zwätzen

Im Ringen um eine bessere Anbindung des Himmelreichs an den Nahverkehr ist eine Vorentscheidung gefallen: Der Stadtentwicklungsausschuss stimmte mit deutlicher Mehrheit für den Änderungsantrag des Ortsteilrates Zwätzen und die Idee für eine Linie 42.

Danach soll der Buspendelbetrieb in das Wohngebiet Himmelreich durch die neue Linie 42 des Jenaer Nahverkehrs wieder aufgenommen werden. Diese solle werktags einen Stundentakt von 5.30 Uhr bis etwa 19.30 Uhr sowie ein Angebot mit Anrufsammeltaxis auch in den Abendstunden sowie ganztägig an den Wochenenden und Feiertagen bieten. Die neue Linie soll spätestens zum Ende des ersten Halbjahres ans Netz gehen und ist eine Interimslösung: Sie wird in dem Moment wieder eingestellt, wenn die zweigleisige Verlängerung der Straßenbahnlinie ins Himmelreich realisiert ist.

Zwätzen ist ein dynamisch wachsender Ortsteil

Mit 8 zu 2 Stimmen folgte der Ausschuss, der in Corona-Zeiten erstmals in einer Videokonferenz zusammentrat, den Wünschen aus Zwätzen. Lediglich Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und FDP-Fraktionschef Alexis Taeger (FDP) votierten dagegen und warben für die Vorlage der Verwaltung: Das Wohngebiet Himmelreich sollte werktags wie bisher durch die Regionalbusse der Jes-Verkehrsgesellschaft mbH angeschlossen werden und am Wochenende, an Feiertagen sowie in den Ferien durch die Busse des Jenaer Nahverkehrs.

Gerlitz argumentierte nicht allein mit den Kosten des Zwätzener Vorschlages. Ihm gehe es um das bestmöglichste System und nicht um die, die am lautesten gewesen seien. "Mein Argument ist ein Gerechtigkeitsargument", sagt er. Auch den Lichtenhainern schulde man eine bessere Anbindung an den Nahverkehr. Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner wollte das so nicht stehen lassen. Er nannte Zwätzen einen dynamisch wachsenden Ortsteil. Er erinnerte auch an die Petition, die von fast 700 Menschen unterzeichnet worden sei.