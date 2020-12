Neuer Lichtbildarena-Kalender trotz Zwangspause

Er ist für viele Tradition: der Jahreskalender der Lichtbildarena. Pünktlich zum Festival Anfang November ging er weg wie warme Semmeln. Die monatlichen Bilder zeigten stets eine Auswahl der Reisevorträge, die die Organisatoren Barbara Vetter und Vincent Heiland über das Jahr präsentierten.

Ausdrucksstarke Foto-Motive einmal quer über den Planeten, die sich so mancher Besucher auch über das Jahr hinaus an die Wand hängte. „Ich kenne ein paar Fans, die mittlerweile schon eine ganze Kollektion in ihrer Wohnung ausgestellt haben“, sagt Barbara Vetter.

Doch mit dem pandemiebedingten Wegfall der Lichtbildarena-Veranstaltungen war somit auch der Kalender für das kommende Jahr hinfällig. Die Liebhaber des Jahres-Almanachs wollten das allerdings so nicht gelten lassen.

„Wir haben etliche Anfragen bekommen, ob wir nicht doch einen Kalender auflegen wollen. So entstand die Idee für das Sonderexemplar mit Bildern aus unserem 20-jährigen Reiseleben, also mit verschiedenen Motiven aus Reisen von Jena nach Jemen, an und auf der Donau, aus Kanada, der Mongolei, Sri Lanka und Peru. Natürlich aus aktuellem Anlass im Alarmstufe-Rot-Design“, so Vetter.

Probedruck innerhalb einer Woche ausverkauft

Doch nun stellte sich die Frage, wie bringt man die Kalender ohne Veranstaltungsbetrieb an die Interessierten bringt. Ein erster Probedruck von 100 Exemplaren, der postalisch an treue Kunden verschickt wurde, war innerhalb einer Woche ausverkauft, heißt es in einer Mitteilung der Lichtbildarena.

Nun habe sich der Geschäftsführer der Thalia in der Neuen Mitte bereit erklärt, den Kalender ohne eigene Provision auf Spendenbasis zu vertreiben. Dieter Hartendorf dazu: „Wir freuen uns, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten der Lichtbildarena wenigstens etwas unter die Arme greifen können. Es wäre für Jena ein großer Verlust, wenn unsere breite Jenaer Kulturlandschaft völlig verdorren würde.“

Barbara Vetter hatte beim Besuch in der Buchhandlung übrigens gleich noch ein weiteres Mitbringsel im Gepäck: Karten für das Festival im November 2021. Denn ein bisschen Vorfreude könne zum Fest ja immer verschenkt werden.

Der Kalender kostet 12,95 Euro und könne außer in der Thalia Buchhandlung Neue Mitte auch über die Website www.lichtbildarena.de bestellt werden.