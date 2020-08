In der Alten Schule in Dorndorf-Steudnitz steht für Jugendliche ein Raum bereit.

Dorndorf-Steudnitz. Ein neuer Jugendtreff in Dorndorf-Steudnitz entsteht. Das seit März 2017 angeschobene Rainbow-Projekt ist jedoch auf Eis gelegt.

Neuer Treff für Jugend in Alter Schule in Dorndorf-Steudnitz

Die Jugendlichen im Ortsteil Dorndorf-Steudnitz und Umgebung kommen ihrem langgehegten Traum von einem eigenen Freizeittreff ein Stück näher. An drei Tagen in der Woche dürfen sie einen Raum in der Alten Schule im Ort nutzen – unentgeltlich.