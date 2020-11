Neues Buch aus Jena: Die Chronik einer Krise und ihre Chancen

„Inne halten. Chronik einer Krise.“ – so lautet der Titel eines eben erschienenen Buches in der Recherchereihe des Verlages Theater der Zeit, in dem Jenaer Corona-Gespräche versammelt sind, die Jenakultur-Werkleiter Jonas Zipf geführt hat. Liegt in dieser globalen Corona-Krise, in diesem erzwungenen Innehaltenmüssen auch eine Chance? Das liegt an uns, „was wir jetzt daraus machen“. Dieser Überzeugung ist Jonas Zipf.

Er suchte sich in der Bundesrepublik hochkarätige Gesprächspartner, um dies auszuloten. Ein wiederkehrendes Motiv sind dabei Feiertage oder Jahrestage: Nach Ostern und dem Tag der Arbeit geht es um Pfingsten, den 8. Mai und um die Jahresdaten der Opfer rechter Gewalt.

Zunächst ging es lediglich darum, über den Jenakultur-Blog mit der Bürgerschaft im Dialog zu bleiben. Dann entstand die Idee, die weitreichenden Gedanken in einem Buch zu publizieren und so in einen größeren Gesprächskontext zu bringen.

Prominente Gesprächspartner

Die Lektüre verspricht Kurzweil und Inspiration. Und interessanterweise spiegelt sich in den Texten der jeweilige Stand des Krisenverlaufs. Zipf kam ins Gespräch mit Hartmut Rosa, Soziologe, Aleida Assmann, Anglistin, Ägyptologin und Literatur- und Kunstwissenschaftlerin, mit Bernhard Maaz, Kunsthistoriker und Generaldirektor der Bayrischen Staatsgemäldesammlungen, mit Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, Stephan Lessenich und Volkhard Knigge.

Ergänzt wird die Gesprächsreihe mit Texten von Ayşe Güleç, Sozialpädagogin und Leiterin des Bildungs- und Beratungsbereiches im Kulturzentrum Schlachthof in Kassel, und Klaus Dörre, Soziologe.

„Inne halten. Chronik einer Krise.“ Herausgegeben von Jonas Zipf und Birgit Liebold, Theater der Zeit, ab sofort auch im Buchhandel.