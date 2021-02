Jenaer Universität will sich in gesellschaftliche Debatten einmischen

Ein neues Leitbild hat der Senat der Friedrich-Schiller-Universität verabschiedet.

Es knüpft an die drei Schlagworte Light, Life und Liberty an, die auch das Forschungsprofil der Universität beschreiben. So wurde jedes der drei Schlagworte in eine zentrale Wertvorstellung übersetzt: Licht gewinnen und verbreiten (Light), Leben wahren und fördern (Life) sowie Freiheit schützen und gestalten (Liberty).

Beitrag zur Wahrung von Menschenrechten und -würde ist Aufgabe der Uni

In einer universitätsweiten Online-Umfrage, die den Leitbildprozess begleitete, stimmten 93 Prozent der 720 Befragten der Aussage zu, dass es Aufgabe der Universität sei, zur gesamtgesellschaftlichen Wahrung von Menschenrechten und Menschenwürde beizutragen.

Geprägt durch ihre Geschichte und die Vereinnahmung im Nationalsozialismus und in der DDR, sei es den Mitgliedern und Angehörigen der Universität wichtig, sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen.

In jüngster Zeit ist die Universität mit ihrer Positionierung gegen Rassismus an die Öffentlichkeit getreten: Im September 2019 wurde im Rahmen der 112. Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft die Jenaer Erklärung verabschiedet, die den Begriff „Rasse“ als rassistisches Konstrukt aufdeckt.

„Als Universität sind wir verpflichtet, uns zu Wort zu melden, wenn die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft angegriffen werden“, sagt der Präsident Walter Rosenthal. Dies habe man beispielsweise 2011 getan, als das Rektorat nach Bekanntwerden der Mordserie des rechtsterroristischen NSU die Initiative zur Bildung eines „Kompetenzzentrums Rechtsextremismus“ ergriff.