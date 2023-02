Nichtverkleiden ist was für Doofe: Faschingshöhepunkte rund um Jena

Jena/Saale-Holzland. Die Narren in Jena und dem Saale-Holzland biegen auf die Zielgerade ein

Endspurt: Die Narren in Stadt und Land biegen auf die Zielgerade ein. Wir geben einen kleinen Überblick über die letzten Höhepunkte vor dem Aschermittwoch.

Samstag

Die Jenaer Faschingsvereine LCC und LNT laden Samstag in den Bärensaal ein. Die Party beginnt um 20.11 Uhr. Es wird gesungen, getanzt und gelacht und die Beine jeglichen Geschlechts dürfen geschwungen werden. Sozialkritisches, Bütt, Männerballett, Sketche, Showtanz, Schwarzlichtdarbietungen und das Trabilied dürfen dabei nicht fehlen.

„Mit 69, alter Falter, ist der JKC im Mittelalter“ heißt es ab 20.11 Uhr im Stadtteilzentrum Lisa. „Kommet alle, ob als Ritter, Diener oder Zofe. Nur Nichtverkleiden machen ausnahmslos Doofe“, reimen die Narren vom Jenaer Karnevalsclub.

Der 3. Knüller des Camburger Carneval Clubs Concordia (CCCC) steigt am Samstag im Rathaussaal um 20.11 Uhr.

Sonntag

LCC und LNT laden ab 14.31 zum Kinderfasching in den Bärensaal in Jena-Lobeda.

Der CCCC - der Camburger Carneval Club Concordia 1846 - lädt am Sonntag zum Umzug einen Tag vor dem Rosenmontag. Er beginnt 14.30 Uhr auf dem Schießplatz. Das Motto der diesjährigen Saison lautet: „Ob Winnetou oder Spidermann – das ist ganz egal, in Camburg rocken die Kindheitshelden den Rathaussaal!“

Montag

Der Karnevalsverein Ringwiese (KVR) führt am Rosenmontag wieder mit einem Festumzug durch die Straßen Jena-Winzerlas. Start ist um 10 Uhr am Win-Center. Gegen 10.45 Uhr endet der Umzug am Enver-Şimşek-Platz. Dort wird der KVR ein 45-minütiges Programm aufführen. Neben Schülern der Schillerschule, die den Rosenmontagsumzug auch in der Vergangenheit immer unterstützt hatten, werden auch Schüler der Trießnitzschule sowie Kindertagesstätten am Umzug teilnehmen. Jena Wohnen, Bau- und Montageservice Geitner und die Wohnungsgesellschaft Rautal beteiligen sich mit Festwagen. Kurz bevor die Pandemie ausbrach, konnte der Rosenmontagsumzug in Winzerla das letzte Mal stattfinden. 2022 habe man aus Solidarität mit der Ukraine auf ihn verzichtet, sagt Ronny Geitner vom KVR. Die Vorbereitungen wie das Schmücken der Wagen seien immer mit viel Arbeit und Stress verbunden. „Aber wenn man dann auf den Wagen steht und den Kindern ansieht, wie sie sich freuen, weiß man, dass sich der Aufwand gelohnt hat.“

Dienstag

In Orlamünde findet am Dienstag der Strohbärumzug statt. Start ist 13.45 Uhr an der Grundschule. Die symbolische Winteraustreibung am Fastnachtsdienstag mit dem Strohbär wird in Orlamünde auf eine über 500 Jahre alte Tradition, einen Bärenkult, zurückgeführt.