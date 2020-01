Jenaer Seniorenheim-Bewohner bauen ein Haus im Haus

Jena. Man möchte auf die Größe eines Däumlings schrumpfen, um die Räume zu erkunden: Der Anspitzer verwandelt sich in ein Bügeleisen, die Mine eines Kugelschreibers dient als Pendel einer Standuhr und ein ausrangierter Räuchermann zieht genüsslich an seiner Pfeife, auch wenn im Wohnzimmer das Schild „Rauchen verboten“ hängt. Viele ältere Frauen und Männer einer Wohnanlage für Senioren haben sich in den vergangenen Wochen in Handwerker verwandelt, die Idee für das ungewöhnliche Puppenhaus stammt von Sabine Messlin.

Auf dem Dach des Puppenhauses brennt der Rost. Foto: Foto: Thorsten Büker

Wer Kinder hat, ist kreativ: Bei fünf Töchtern und zehn Enkelkindern ist Sabine Messlin vertraut damit, Puppenhäuser und Ritterburgen zu bauen. Der Grundstein für das Puppenhaus, das jetzt noch wenige Wochen im Foyer des „Comfort-Wohnen im Paradies“ zu bestaunen ist, wird im Dezember gelegt.

„Damals kam eine Sendung in einer großen Holzkiste an. Da entstand die Idee, mit den Bewohnern gemeinsam ein Puppenhaus zu basteln.“ Sabine Messlin, 70 Jahre alt, geht in den Baumarkt, kauft ein Bodenbrett, Trennwände und Plexiglas für die Fenster. Sie zieht den Rohbau in ihrer eigenen Wohnung hoch, feiert quasi Richtfest und findet dann im Foyer einen Platz für das Haus.

„Nun konnten auch die anderen sehen, was es werden soll. Sie brachten mir Stoffe für Gardinen, Teekartons für die Möbel, alte Armbanduhren, die im Haus zum Beispiel als Wanduhr dienen, und diverse Verpackungen. Das Badezimmer besteht aus lauter Yoghurtbechern“, sagt sie. Irgendjemand bietet an, eine Treppe zu bauen. Am Ende ist es ein Fahrstuhl. Passt ja auch besser zu den Bewohnern, die wie Sabine Messlin auf einen Rollator angewiesen sind.

Figuren aus Salzteig

Wer davor steht, erstaunt: Ein altes Handy verwandelt sich in einen Fernseher, das Klavier entsteht aus einer Kekspackung, ein Brillenetui ist ein Sofa und ein Lockenwickler verwandelt sich in der Küche in einen Mülleimer. Auf dem Tisch stehen eine Schüssel mit Klößen und Rotkohl, auf dem Dach brennt der Rost, wobei der Brater wie alle Puppen aus Salzteig besteht. „Deswegen ist die Rückseite so flach. Sie lagen ja auf dem Ofenblech.“

Mit Liebe zum Detail: Rotkohl, Klöße und Ente stehen im Wohnzimmer auf dem Tisch. Foto: Foto: Thorsten Büker

Das Projekt „Haus im Haus“ entwickelt eine ganz eigene, wunderbare Dynamik. Wenn die Bewohner zum Essen oder zum Briefkasten gehen, gilt der erste Blick dem Puppenhaus. Ist etwas Neues dazugekommen?

„Sie machen dann Vorschläge, was noch fehlt und woraus es entstehen könnte“, sagt Messlin. Einzige Bedingung ist, dass die Einrichtung möglichst nicht gekauft wird, sondern aus vorhandenen Verpackungen oder nicht mehr benötigten Kleinigkeiten gebastelt wird.

Ein buntes Gemeinschaftswerk

Und ganz nebenbei schafft Sabine Messlin etwas, was für Senioren mit und ohne Pflegegrad nicht unwichtig ist: Das Puppenhaus wird ein buntes Gemeinschaftswerk, das die Fantasie anregt und die Zusammenarbeit fördert, Freude am Mitwirken und beim Betrachten hervorruft. In wenigen Wochen wird es wegräumt, um es im Dezember wieder aufzubauen. Schon jetzt ist das Haus bis unters Dach vollgestellt, weshalb es dann eigentlich nur um eine Renovierung gehen könne, sagt Messlin. Immerhin hat sich Opa Räuchermann nicht ans Rauchverbot gehalten. Gelbe Gardinen könnten die Folge sein.