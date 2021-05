Nur vier Fahrzeuge auf B 88 nicht zu schnell - Verletzter nach Diskussion mit Radfahrer

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Diskussion mit Radfahrer artet aus: Ein Verletzter

Das strahlende Wetter am Sonntag zog viele Menschen ins Freie. Auch an der Saale in Jena-Lobeda waren neben Spaziergängern auch etliche Radfahrer unterwegs. Einem spazierenden Pärchen missfiel die Fahrweise zweier Radler, woraufhin sie diese zur Rede stellten. Verständnis wurde in dem Fall vergeblich gesucht, denn die Situation artete laut Polizei in Handgreiflichkeiten aus. Da der 30-jährige Radfahrer einen Angriff des Spaziergängers vermutete, schlug er direkt zu. Dabei verletzte sich der 61-Jährige und musste medizinisch versorgt werden. Eine Anzeige wegen Körperverletzung war dann das Resultat des Ausflugs.

Frontscheibe eingeschlagen

Sonntagabend entdeckte eine 26-jährige Spaziergängerin, an einer Gartenanlage in Jena, einen Pkw mit eingeschlagener Frontscheibe. Der 35-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte noch Glück im Unglück, denn außer der zerschlagenen Scheibe hatte der oder die Täter kein weiteres Interesse am Fahrzeuginnenraum.

Einbruch in Sportstudio

Am Sonntagvormittag musste in der Marktpforte in Kahla ein 46-Jähriger den Einbruch in sein Sportstudio feststellen. Anscheinend verschafften sich Unbekannte mit einem nachgemachten Schlüssel Zugang zum Studio und entwendeten mehrere Elektrogeräte sowie die Handkasse des Studios.

Nur vier von 178 Fahrzeuge auf B 88 nicht zu schnell - 10 Fahrverbote

Auf der B 88 in Schöps hatten es am Freitag gleich mehrere Fahrer ganz schön eilig. Von insgesamt 178 Fahrzeugen haben sich nur 4 an das Tempolimit gehalten. 10 Fahrer müssen ab jetzt sogar zu Fuß gehen.

Fahrräder gestohlen

Pech hatte am Sonntagmittag ein 35-jähriger Fahrradfahrer. Er stellte sein E-Bike in einem Hauseingang der Jenaer Carolinenstraße ab. Als er kurze Zeit später zurückkam, war das 1.800 EUR teure Elektrorad von Fischer verschwunden. Auch ein 34-jähriger muss nun zu Fuß gehen. Im Laufe der vergangenen Woche (02.-09.05.2021) brachen unbekannte Täter die Kellertür in der Lutherstraße auf und entwendeten das abgeschlossene Mountainbike, der Marke Ghost im Wert von 3.000 EUR, samt Fahrradschloss.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen