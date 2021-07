Orgelklänge und Klezmer erklingen in Jenas Kirchen

Martin Meier, Kirchenmusikdirektor, an der Schukeorgel in der Stadtkirche St. Michael.

Jena. In der Stadtkirche von Jena wird „Classic meets Pop-Gospel“ an der Orgel geboten, in der Friedenskirche erklingt Klezmer.

Der musikalische Abendgottesdienst am Sonntag, 1. August, ab 18 Uhr in der Stadtkirche steht unter dem Motto „Classic meets Pop-Gospelhits“. Kirchenmusikdirektor Martin Meier spielt an der Orgel neue und auch ungewohnte Werke und Lieder und bringt so eine sommerlich-leichte Stimmung mit in den Abend.

Bereits am Tag zuvor, 31. Juli, ab 17 Uhr spielt das Trio „Wanderklang“ mit Klaus Wegener, Konstantin Ivanov und Fabian Misch in der musikalischen Vesper in der Friedenskirche bekannte Klezmer-Melodien (jiddische Folkmusik), die bearbeitet und aus dem Augenblick heraus improvisiert werden.