Orlamündes Stadtteil Naschhausen setzt den Kirmesauftakt

Orlamünde. In der Unterstadt von Orlamünde stellt die Kulturgruppe Brauchtumspflege ab Freitag ein Festprogramm auf die Beine.

Die Stadt Orlamünde feiert sogar vier Tage Kirmes, denn schon am Freitag, 17. September, beginnt im unteren Stadtteil Naschhausen ein Festprogramm. Ab 20 Uhr unterhält die Burgdisco.

Am Sonnabend stehen um 14 Uhr Spiel und Spaß für Kinder an, später können die Besucher bei Kuchen und Kaffee zusammensitzen. Die Orlamünder Band „Two and a half man“ spielt ab 20 Uhr.

Die Kirmes klingt am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen aus. Die Kulturgruppe Brauchtumspflege organisiert die Veranstaltungen gemeinsam mit der Stadt. In Orlamündes Oberstadt stellt zudem der Feuerwehrverein ab Sonnabend ein buntes Programm auf die Beine. Auf dem Festgelände am Gerätehaus am Hausberg werden noch am Montag zum Weltkindertag ab 11.30 Uhr Dätscher verkauft, und das lange Kirmeswochenende hallt gemütlich aus.