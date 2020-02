Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Panik um Corona richtet mehr Schaden an als das Virus“

Wie man in Jena auf das Coronavirus reagieren soll, wird der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ am Freitag beraten. An fachlicher Kompetenz zum Thema mangelt es in Jena keinesfalls. Bestes Beispiel ist Mathias Pletz. Der 46-jährige ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena. Und er ist viel unterwegs. Vor zwei Wochen nahm er in Genf an der WHO-Konferenz zum Coronavirus teil, dessen wissenschaftlicher Name SARS-CoV-2 lautet.

Er hat eine klare Meinung zur aktuellen Thematik: viel Panikmache, die einen viel größeren Schaden anrichtet als das Virus selbst. „Man muss die aktuellen Zahlen nur mit denen der Grippe vergleichen. Da sollte einem schnell auffallen, dass die Aufregung überzogen ist“, sagt Pletz. Bisher gibt es weltweit knapp 80.000 bestätigte Fälle, 96 Prozent davon in China. Zum Vergleich: Allein in Deutschland wurden seit Herbst in etwa gleich viele Fälle der Grippe gemeldet. Darüber hinaus ähneln sich Pletz zufolge die Symptome von Influenza und COVID-19, die vom Virus ausgelöste Krankheit: vom leichten Husten bis hin zur Lungenentzündung.

Neue Tests für hohe Zahlen verantwortlich

Bemerkenswert am neuen Virus ist die Ausbreitungsrate. In Italien, das bislang europaweit am stärksten betroffen ist, traten in kurzer Zeit 374 gemeldete Fälle auf. Erst am Dienstag wurden zwei Fälle in Österreich bekannt, am Mittwoch einer in Deutschland. Der Infektiologe warnt davor, wegen dieser Zahlen panisch zu werden: „Die hohen Zahlen sind auch damit zu erklären, dass dank neuartiger Tests auch viele leicht Erkrankte feststellbar sind. Vor einigen Jahren hätte man die Krankheit nicht feststellen können und wäre von einer leichten Erkältung ausgegangen.“

Während die Infektiösität des Virus stieg, sank dessen Tödlichkeit. In der Stadt Wuhan beträgt sie noch 4,9 Prozent. In anderen chinesischen Provinzen nur knapp über null Prozent. Wahrscheinlich ist die Sterblichkeit noch niedriger, da viele Erkrankte nicht getestet werden. Das könne ein Zeichen sein, dass sich das Virus zunehmend an den Menschen anpasst, sagt Pletz. Gut angepasste Viren sind in der Regel kaum tödlich. Ein Beispiel dafür ist das Herpesvirus. Rund 95 Prozent sind betroffen, aber es sterben nur sehr wenige Menschen. „Das Virus sägt nicht am Ast, auf dem es sitzt“, sagt der Infektiologe.

Verglichen mit den beiden verwandten Viren SARS und MERS ist die Todesrate des neuartigen Coronavirus verhältnismäßig niedrig. Am tödlichsten war MERS mit 34 Prozent, gefolgt von SARS mit 9,6 Prozent. Bei CoV-2 geht man derzeit von etwa zwei Prozent aus. „Die meisten Todesfälle beobachten wir in einer eher älteren Gruppe, die oft an anderen Begleiterkrankungen leidet“, sagt Pletz. Junge Erwachsene und Kinder sind nach den Worten des Wissenschaftlers ein guter Indikator, um festzustellen, wie gefährlich eine Krankheit ist. Bisher sind sie kaum betroffen.

Lange Grippe

Der Krankheitsverlauf von COVID-19 ähnelt jenem einer langgezogenen Grippe. Bis zu zwei Wochen nach Infektion können die Symptome auftreten. Und auch wenn sie nur schwach sind, rät Pletz, zuhause zu bleiben. „Ansonsten stellt man nur ein Risiko dar“, sagt er. Ob das Virus aufzuhalten ist, sei schwer zu beantworten. Einerseits würden die relativ lange Inkubationszeit und die vielen leicht Erkrankten dafür sprechen, dass das Coronavirus bleibt. „Wie übrigens viele andere Coronaviren auch, die schon seit Jahrzehnten zur Grippesaison auftreten, an denen Menschen erkranken, und um die keine Aufregung herrscht“, sagt Pletz.

Andererseits könne auch eine lange Schönwetterphase das Virus eindämmen. Denn die Erreger überleben am längsten, wenn es kühl und trocken ist.