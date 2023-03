Partnerschaft mit Stadt in China: Jena zögert noch

Jena. Der Oberbürgermeister sprach von aktuellen Entwicklungen und Diskussionsbedarf, weshalb der Punkt in den Hauptausschuss verwiesen wurde.

Noch nicht vom Stadtrat beschlossen wurde ein Antrag des Oberbürgermeisters, mit der chinesischen Stadt Guangzhou eine Städtepartnerschaft abzuschließen. Thomas Nitzsche (FDP) sprach von aktuellen Entwicklungen und Diskussionsbedarf, weshalb der Punkt der Tagesordnung in den Hauptausschuss verwiesen wurde. Hintergrund dürfte unter anderem das Verhältnis von Russland und China sein, das in den vergangenen Monaten immer enger wurde. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat China nicht verurteilt.

Seit 15 Jahren stehen Panyu und Jena in einem regen Austausch. Die Kooperation habe eine Intensität entwickelt, die es rechtfertige, in eine formale Partnerschaft einzutreten, heißt es in der Vorlage. Da Panyu mit 2,7 Millionen Einwohnern ein Bezirk der Stadt Guangzhou (über 16 Millionen Einwohner) ist, ist die Städtepartnerschaft formal zwischen den Städten Guangzhou und Jena abzuschließen.