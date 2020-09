Mutmaßlicher Arbeitszeitbetrug: Es geht um 30 Verdachtsfälle

Bei dem mutmaßlichen Arbeitszeitbetrug in der Jenaer Stadtverwaltung gehe es um 30 Verdachtsfälle.

Jena. Stadtrechtsdirektor Martin Pfeiffer korrigiert Zahl der Verdachtsfälle nach oben. Untersuchung im Jenaer Rathaus dauert an.

Bei dem mutmaßlichen Arbeitszeitbetrug in der Stadtverwaltung gehe es um 30 Verdachtsfälle. Jenas Stadtrechtsdirektor Martin Pfeiffer korrigierte die Zahl damit nach oben, sprach das Rathaus am Donnerstag noch von zwölf Verdachtsfällen (wir berichteten). „Als zuständiger Fachbereichsleiter für Recht und Personal habe ich dafür kein Verständnis“, sagt er. Die weiteren Untersuchungen dauerten noch an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Teilen des Fachdienstes Kommunale Ordnung sollen seit März systematisch und vorsätzlich Arbeitszeitbetrug begangen haben.