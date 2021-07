Das Pici Old Time Jazz Quartett speitl zu den Lobedaer Kultur-Abenden.

Pici bringt den Old Time Jazz nach Jena-Lobeda

Jena. Das Pici Old Time Jazz Quartett spielt zu den Lobedaer Kultur-Abenden.

Nach einem gelungene Auftakt mit einem „Mondschein-Serenadenkonzert“ von den Jenaer Philharmonikern findet die Reihe „Lobedaer Kultur-Abende“ des Vereins Kulturbürgernetz im Lobedaer Stadtteilzentrum Lisa am morgigen Freitag seine Fortsetzung. Das zweite Konzert steht unter dem Motto „Old Time“ und wird gestaltet vom „Pici Old Time Jazz Quartett“ in der Besetzung mit Gunnar Besen (Trompete, Gesang), Dirk Wasmund (Sopran-Saxophon), Christian Wegner (Banjo), Martin Marczinke (Tuba, Gesang).

Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Reservierungen können unter Telefon 03641/39 02 38 oder h-u.oberlander@gmx.de vorgenommen werden.

Bei schlechtem Wetter wird in den Saal ausgewichen. Es wird kein Eintritt erhoben, stattdessen um Spenden gebeten, die Musikern und Gastronomen helfen.