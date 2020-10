Planung für Schrägaufzug zur Leuchtenburg abgelehnt

Die Entscheidung war knapp und überraschend: Der Gemeinderat Seitenroda stimmte am Donnerstagabend gegen die jetzige Planungsfassung für den Schrägaufzug zur Leuchtenburg. Vier von sieben Gemeinderäten votierten mit Nein gegen den Billigungs- und Offenlegungsbeschluss im vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Die seit Jahren verfolgten Pläne der Stiftung Leuchtenburg, die erste barrierefreie Höhenburg in Deutschland zu werden, erhielten damit einen deutlichen Dämpfer.

Ein Bild aus fröhlicheren Tagen: Seitenrodas Bürgermeister Werner Klüger, Burgdirektorin Ulrike Kaiser und Sven-Erik Hitzer, Vorstand der Stiftung Leuchtenburg (von links), zeigten vor zwei Jahren die Kabine für den Schrägaufzug. Foto: Katja Dörn

Bürgermeister Werner Klüger, ein Befürworter des Projektes, war nach der Abstimmung geschockt. „Da muss ich erstmal schlucken. Ich hoffe, jeder weiß, was er macht.“ Auch Stiftungsdirektorin Ulrike Kaiser als Gast der Sitzung zeigte sich zuerst sprachlos – und fand dann schnell wieder Worte, um ihre Enttäuschung auszudrücken. „Ich möchte dazu einladen, am Donnerstag dabei zu sein“, sagte sie, „insbesondere die Gemeinderäte, die heute mit Nein gestimmt haben, um sich mit Olympiasiegerin Kristina Vogel zu unterhalten und zu sehen, was Barrierefreiheit bedeutet.“ Wenig später warf sie den ablehnenden Räten vor, bewusst gegen die UN-Behindertenrechtskonvention gestimmt zu haben.

Räte: Sind nicht prinzipiell gegen Schrägaufzug

Das ließen die vier Räte nicht auf sich sitzen. Sie seien nicht gegen den Schrägaufzug und damit die Möglichkeit, barrierefrei auf die Burg zu kommen, sondern gegen die jetzige Planung.

Gerade die Talstation auf dem neu gebauten Parkplatz stößt auf Nachfrage auf Kritik. Von dieser sollen die Besucher unterirdisch in den Aufzug gelangen, der bis etwa auf Höhe des Weinberghauses untertunnelt den Burgberg hinauf führt. Die Fassade der Talstation mit den 41 Metern Länge ähnle einem Betonbunker, hieß es. Auch die Verkehrsführung mit schweren Bussen zum eigentlich temporär angedachten und geschotterten Parkfläche weiter unten müsse umgeplant werden.

Am Donnerstag sollte eigentlich ein Tag der Freude für die Stiftung Leuchtenburg sein. Symbolisch will Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Fördermittel über sechs Millionen Euro übergeben. „Wir werden feiern, aber beschwerter“, sagte Kaiser.

Frühere Pläne wurden bereits beerdigt

Auf die Förderzusage des Landes habe der Gemeinderatsbeschluss zunächst keinen Einfluss, teilte das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage mit. Die Schaffung aller notwendigen Bauvoraussetzungen sei ohnehin Bedingung im Förderbescheid. Das wäre mit dem Billigungs- und Offenlegungsbeschluss noch nicht geschehen. Das Verfahren hätte bei einer Zustimmung erneut in die öffentliche Auslegung gegeben werden müssen, in der auch Bürger und andere Träger öffentlicher Belange ihre Einwände einbringen dürfen.

Die Stiftung verfolgt seit Jahren das millionenschwere Projekt für eine barrierefreie Burg und beantragte 2013 Fördermittel. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) signalisierte bereits vor fünf Jahren öffentlich, den Antrag wohlwollend zu bedenken. Doch zwischenzeitlich musste nach heftiger Kritik aus der Bevölkerung eine frühere Variante umgeplant werden, knapp 80 Seitenrodaer unterschrieben zudem eine Petition gegen den Bau.

Stiftungsdirektorin will weiter kämpfen

Was folgte waren Umplanungen seitens der Stiftung sowie Diskussionsrunden mit Gemeinderäten und Einwohnern. Den Vorwurf, die Räte nicht richtig mitgenommen zu haben, wies Direktorin Ulrike Kaiser entschieden zurück. „Wir hatten viele Sitzungen und ließen sie immer teilhaben“, sagte sie. Ortsbrandmeister Jörn Tischer drückte allerdings in der Sitzung sein Bedauern dafür aus, dass er bei entscheidenden Beratungen zuletzt nicht eingeladen war und machte auf einzelne Planungspunkte aufmerksam, die ihm Kopfschmerzen bereiten.

Wie geht es nun weiter? Die Stiftungsdirektorin und die Gemeinderäte stimmten überein, in den Dialog treten zu wollen, um über Änderungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu sprechen. „Wir kämpfen weiter“, erklärte Ulrike Kaiser. „Das Projekt hat jetzt sieben Jahre gedauert, dann dauert es jetzt ein oder zwei Jahre länger.“

