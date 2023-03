Polizeieinsatz in Jena gegen Graffitiszene

Jena. Bundespolizisten entnehmen DNA-Proben von verdächtigen Personen in Jena. Einige davon kommen aus der Fanszene des FC Carl Zeiss.

Die Polizei geht in Jena gegen die Graffiti-Szene vor. Am Mittwochmorgen haben Beamte der Bundespolizei bei fünf Personen in Jena und Gera DNA-Proben und Fingerabdrücke genommen. Die Verdächtigen seien laut Polizei vor einem Jahr auf frischer Tat ertappt worden. Im März 2022 hätte die Gruppe versucht, einen Zug in Greiz zu besprühen. Die Polizei griff ein, konnte die Männer festnehmen und sammelte Beweise. Die entscheidende Spur ergab sich laut Polizei aus den Schriftzügen selbst. Diese verglich sie mit anderen Graffiti aus Thüringen und fand erhebliche Überschneidungen.

Im ganzen Freistaat fanden die Ermittler immer wieder dieselben Schriftzüge. Das sei allerdings nur ein Anfangsverdacht. Um sicher zu sein, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt, brauche man laut Polizei weitere Beweise. Diese wolle man nun sammeln, und deshalb entnahm man DNA der Verdächtigen, unter anderem in Jena. Das Amtsgericht Gera hatte den Eingriff zuvor genehmigt.

Zwei der Verdächtigen sind laut Polizei eng mit der Fanszene des FC Carl Zeiss Jena vernetzt. Dort sind Graffiti ein Mittel, um die Präsenz des eigenen Vereins zu zeigen. In Ganz Jena und Umgebung findet man immer wieder Graffiti in den Farben Blau, Gelb, Weiß. Ein Sprüher aus Jena findet, dass diese Graffiti-Art oft zu weit geht. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen, weil er Angst hat, zwischen die Fronten zu geraten. In Jena gebe es immer wieder Konflikte zwischen den Fans des FCC und anderen Sprühern. Viele Sprüher des FCC würden sich nicht an die Regeln der Szene halten. Es gehöre sich zum Beispiel nicht, ohne Weiteres die Graffiti eines anderen Künstlers zu übersprühen. Vom Verein und dem Fanclub selbst kommt da zu wenig, findet er. „Sie müssten sich stärker distanzieren.“