Polizeimeldungen für Jena: Diebstahl geht in die Hose – Nachbar zu laut

Jena. Eine Frau meinte wohl, einen Trick zu kennen, um eine Hose zu stehlen. Ein betrunkener Mieter wiederum kam wegen seines lauten Nachbarn einfach nicht zur Ruhe. Die Polizeimeldungen für Jena.

Eine Hose zu wenig

Einen Ladendiebstahl meldete am Donnerstag die Textilwarenfiliale in der Löbderstraße der Polizei Jena. Eine Frau, etwa Mitte 30, wurde laut Landespolizeiinspektion Jena von Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit zwei Hosen in die Umkleidekabine ging, allerdings nur mit einer wieder herauskam.

Nachdem der Ladendetektiv die junge Dame ins Büro bat, gab sie den Diebstahl zu und holte die vermisste Hose unter ihrer Oberbekleidung hervor. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Berauscht unterwegs

Ein junger Mann ist in der Nacht zum Freitag kontrolliert worden. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter-Fahrer nicht ganz fahrtüchtig erschien.

Nach einem positiven Drogentest wurde er zum Blutabnehmen ins Klinikum gebracht. Eine Anzeige wurde gefertigt.

An der Tankstelle erwischt

Eine Polizeistreife hat Freitagfrüh einen Renault-Fahrer an einer Tankstelle in der Camburger Straße angetroffen - und förderte bei einem freiwilligen Atemalkoholtest 1,17 Promille zutage. Auch ihm wurde im Klinikum Blut abgenommen.

Die Autoschlüssel konnte sich der Fahrer zusammen mit einer schriftlichen Anzeige bei der Polizei abholen.

Vorfahrt missachtet

Donnerstagabend sind ein Moped und ein Auto in einen Verkehrsunfall involviert gewesen.

Ein 79-Jähriger war mit seinem Moped auf der Oßmaritzer Straße in Richtung Helene-Weigel-Straße unterwegs und missachtete dabei die Vorfahrt eines Citroen-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,09 Promille.

Ausweichmanöver

Weil ihm ein Fahrzeug frontal entgegenkam, musste ein Audi-Fahrer in Closewitz am Donnerstagmorgen ausweichen und fuhr einen Begrenzungspfahl um. Verletzt wurde er hierbei nicht.

Der entgegenkommende Autofahrer hielt nicht an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Empfindlich im Rausch

Donnerstagabend ärgerte sich ein betrunkener Mieter in einem Mehrfamilienhaus in der Anna-Siemsen-Straße über das wohl zu laute Herumlaufen seines Obermieters. Mit stattlichen 2,02 Promille schlug er mit der Faust gegen die Wohnungstür des vermeintlichen Krachmachers, wodurch er das Schließblech beschädigte.

Anschließend entschuldigte er sich für sein Verhalten, zu weiteren strafbaren Handlungen kam es nicht. Eine entsprechende Anzeige wurde dennoch gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.