Programm vor der CSD-Demo

Jena. So bunte wird der Christopher Street Day in Jena

Vor dem Christopher Street Day für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen am Sonnabend, 31. Juli, steht ein Rahmenprogramm. Am heutigen Montag dreht sich ein Workshop um Schminke (16 Uhr, Großer Saal im Haus auf der Mauer). Im Kino am Markt ist am Donnerstag ein zweiter Filmabend mit „Kokon“ geplant. Eine Lesung mit Susanne Kalka folgt am Freitag. Die CSD-Demonstration am Sonnabend beginnt 12 Uhr am Westbahnhof. Ein Fest im Paradies mit Konzerten, Infoständen und mehr schließt den Tag ab 14 Uhr ab.

Infos und Anmeldung: www.csd-jena.de