Proteste für das Klima blockieren Autobahn bei Jena

Jena. Am Freitag protestierten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten an der Autobahnbrücke bei Jena-Lobeda gegen die Abholzung des Danneröder Walds.

Am frühen Freitagmorgen rückte die Polizei zu einem Einsatz auf der A4 aus und sperrte die Fahrbahnen zwischen Bucha und Jena-Zentrum in Richtung Dresden. Seit heute Morgen gegen acht Uhr blockieren dort Klimaaktivistinnen und -aktivisten die A4 und fordern einen sofortigen Rodungsstopp im Dannenröder Wald sowie eine klimagerechte Verkehrswende.

Wie die Gruppe Climate Climbers in einer Pressemeldung bekannt gibt, seilten sich die Aktivistinnen und Aktivisten an der Autobahnbrücke bei Lobeda ab und blockierten so mehrere Fahrspuren der Autobahn. Sie befinden sich gut gesichert an der Brücke über der Fahrbahn und präsentieren ein Transparent mit der Aufschrift „Mobilitätswende jetzt“.

Eine Aktivistin, die auf der Brücke steht, erläutert dazu: „Wir brauchen jetzt eine Mobilitätswende hin zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Es kann nicht sein, dass völlig unzeitgemäße Pläne von vor Jahrzehnten wie der Bau einer neuen Autobahn weiterverfolgt werden und ein gesunder, 300 Jahre alter Mischwald dafür gerodet wird. Ohne Verkehrswende kann das Pariser Klimaabkommen nicht eingehalten werden und es werden unumkehrbare Kipppunkte erreicht, die uns alle bedrohen.“

Anlass der Proteste ist die Rodung des Danneröder Wald

Konkreter Anlass für die Proteste sind die Rodungen im Dannenröder Wald bei Marburg in Hessen. Dieser wird seit etwa einem Jahr von Waldbesetzerinnen und -besetzern bewohnt, die den Bau der Autobahn A49 verhindern wollen. Seit Anfang Oktober dieses Jahres wird in den umliegenden Wäldern geräumt und gerodet, seit etwa 3 Wochen auch im Dannenröder Wald.

„Der Danni ist längst zu einem Symbol für die gescheiterte Verkehrspolitik von Andreas Scheuer und der Bundesregierung geworden. Es geht hier nicht nur um einen Wald, sondern um die ganze Welt. Wir dürfen nicht mehr auf das Auto als Verkehrsmittel setzen, sondern müssen den Fernverkehr per Bahn und den ÖPNV weiter ausbauen, sozial gerecht umgestalten und auch die Fahrradwege in Städten attraktiver machen. Der Verkehrssektor trägt maßgeblich zu den Treibhausgasemissionen bei und diese müssen gesenkt werden, sonst nimmt die Klimakrise verheerende Ausmaße an“, ergänzt eine weitere Aktivistin.

Die Aktion findet bundesweit zeitgleich an mehreren Autobahnen statt und wird von Climate Changers und Libertad Media auf Twitter begleitet.

Gegen 9.40 Uhr rollte der Verkehr laut den Climate Climbers wieder und die Personalien der Beteiligten wurden von der Polizei aufgenommen, aber keine Vorwürfe erhoben.

Umweltaktivisten besetzen einen weiteren Baum in Jena