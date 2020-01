Die Unfallstelle in der Rudolstädter Straße. Die verletzte Radfahrerin wurde schwer verletzt in die Klinik gebracht.

Jena. Eine Frau ist in Jena beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn eingeklemmt worden. Wegen der Unfalluntersuchungen wurde die Bahnstrecke gesperrt.

Radfahrerin bei Straßenbahnunfall in Jena schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße ist am Donnerstagabend eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde an der Einmündung der Ammerbacher Straße von einer Straßenbahn auf dem Weg nach Winzerla erfasst. Sie wurde unter der Straßenbahn eingeklemmt.

Die Polizei konnte an der Unfallstelle noch keine näheren Angaben machen. Ohrenzeugen hatten einen lauten Knall vernommen. Rettungskräfte brachten die Frau ins Klinikum. Die Feuerwehr war vor Ort und auch die Staatsanwaltschaft wurde erwartet.

Wegen des Unfalls wurde die Straßenbahnstrecke durch die Ringwiese beidseitig gesperrt und Bahnen über die Oberaue umgeleitet. Busse bedienten die Haltestellen entlang der gesperrten Strecke etwa ab 18 Uhr im Schienenersatzverkehr.

