Radfahrerin mit 1,93 Promille unterwegs - Einbruch in Garagenkomplex

Jena Aus einer Garage haben Unbekannte ein Motorrad gestohlen. Außerdem wurden mehrere berauschte Fahrer von der Polizei in Jena gestoppt. Die Meldungen.

Die Meldungen der Polizei für Jena

Mit 1,93 Promille auf Fahrrad unterwegs

Polizisten haben in der Nacht zum Mittwoch im Steinweg eine Fahrradfahrerin kontrolliert. Laut den Angaben wehte den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest habe bei der 38-Jährigen einen Wert von 1,93 Promille ergeben. Es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Motorrad gestohlen

Eine Zeugin hat am Dienstag einen Einbruch in ein Garagenkomplex im Wehrigt in Jena gemeldet. Unbekannte hatten sich vermutlich durch den hinteren Bereich der Garagenanlage Zutritt verschafft, indem sie den Zaun zerschnitten. Auf bisher unbekannte Weise sind sie dann in eine Garage eingedrungen und haben dort ein Motorrad der Marke KTM, einen Helm sowie Handschuhe gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Versuchter Einbruch in medizinische Einrichtung

Unbekannte haben versucht, in die Räume einer medizinischen Einrichtung Am Steiger in Jena einzubrechen. Laut den Angaben hatte eine Zeugin am Dienstagmorgen die Polizei darüber informiert. Mit einem unbekannten Gegenstand hatten die Täter versucht, in ein Zimmer, in dem auch Medikamente gelagert sind, zu gelangen. Die Diebe scheiterten jedoch an der Tür. An dieser habe man Spuren sichten können. Die Polizei ermittelt.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Zwei Frauen wurden am Dienstagabend in der Grietgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie es von der Polizei heißt, waren beide jeweils mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs waren. Der Alcomat habe Werte von 0,86 und 0,73 Promille ergeben.

76-jährige Frau auf Klinikparkplatz in Lobeda lebensbedrohlich verletzt

