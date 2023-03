Raupe Lotte bringt Geschichten in die Kindergärten in und um Jena

Jena. Das „Leselotte“-Projekt der Ernst-Abbe-Bibliothek konnte durch eine Förderung der Sparkassenstiftung wachsen: Nun gibt es noch mehr Literatur für Kindergärten.

Lotte krabbelt von Kindergarten zu Kindergarten, dort hängt sie dann ganz lässig ab und verbreitet ihre Geschichten. Davon kennt Lotte nämlich jede Menge und die Kinder sollen die Geschichten hören, um aus ihnen zu lernen oder einfach über sie zu lachen. Das ist Lottes Aufgabe – eine ziemlich große Aufgabe für eine Raupe. Doch die Lese-Raupe Lotte hat starke Partner, die sie bei ihrer Mission begleiten.

Eine der neuen kleinen "Leselotten" mit Büchern, die für eine Altersgruppe abgestimmt sind. Sie gehen demnächst auf Reisen in die Kindergärten. Foto: Jördis Bachmann

Seit dem Jahr 2015 schickt die Ernst-Abbe-Bibliothek die „Leselotte“ in Kindergärten in und um Jena. Die Leselotte ist eine Raupe, deren einzelne Körperglieder aus bunten Taschen bestehen, in diesen bunten Taschen stecken Bücher. Die Kindergärten können die „Leselotte“ für mindestens vier Wochen bis maximal drei Monate zu sich einladen und in dieser Zeit alle Geschichten entdecken, die Lotte mitgebracht hat.

Entstanden sei Projekt, um den Kindergärten, die durch einen zu weiten Anreiseweg das Angebot der Bibliothek vor Ort nicht nutzen können, einen einfachen Zugang zu Leihliteratur zu ermöglichen, erklärt die Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei, Katja Müller. Möglich gemacht wurde das Projekt durch die Förderung der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland sowie durch die Unterstützung der Patchworkgruppe des DRK.

Die Stofftaschen aus denen die „Leselotten“ bestehen, wurden von der DRK-Patchwork-Gruppe angefertigt. Die Taschen sind an einem Seil zur bunten Lese-Raupe zusammengefügt und können voneinander getrennt werden. So sei es möglich, dass die Kinder am Nachmittag eine Tasche mit nach Hause in die Familie nehmen. Zusätzlich enthalte jede „Leselotte“ ein „Reisetagebuch“, in dem sich die Kindergartenkinder verewigen können. Insgesamt gibt es mittlerweile fünf Leselotten, die jeweils 20 Bücher beinhalten und die pro Jahr jeweils in sieben verschiedenen Kindergärten unterwegs sind.

Durch eine weitere Förderung der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland und die fleißigen Näharbeiten der DRK-Patchwork-Gruppe konnte die Ernst-Abbe-Bücherei das „Leselotten“-Projekt nun erweitern – um drei Mini-Leselotten mit jeweils fünf Büchern. Mit den Mini-Leselotten können die Bedürfnisse der Altersstufen in einer Kindertagesstätte zielgerichteter abgedeckt werden. So gebe es zukünftig jeweils eine Leselotte mit passenden Büchern für ein- bis zweijährige, drei- bis vierjährige und fünf- bis sechsjährige Kinder. Thomas Schütze, Vorstandsmitglied der Sparkasse Jena, freute sich, dass die Leselotte nun noch etwas wachsen konnte und das Projekt so bei den Kindern weiter die Lust an Büchern weckt.

Einrichtungen, die die Leselotte zu sich einladen wollen, können sich in der Ernst-Abbe-Bibliothek Jena melden, unter Telefon 03641/49-8160 oder per Mail unter eab@jena.de Die DRK-Patchworkgruppe ist offen für neue Mitstreiter. Die Mitglieder der Gruppe fertigen vor allem Decken für die „Frühchenstation“ des Jenaer Universitätsklinikums. Außerdem ist die Gruppe dankbar für Stoff-Spenden: Kontakt unter info@drk-jena.de.