Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reinschnuppern in Kahlaer Schulen

Viertklässler im südlichen Saaletal, aufgepasst: Am Sonnabend, 1. Februar, können sie in ihre potenzielle neue Schule reinschnuppern. Die Kahlaer Heimbürgeschule und das Leuchtenburg-Gymnasium öffnen am Vormittag mit vielfältigen Programmen.

Als „Großer Wintermarkt“ ist der Tag der offenen Tür in der Regelschule am langen Bürgel überschrieben. Schüler bieten Selbstgemachtes und präsentieren Ausstellungen und Projekte den interessierten Gästen. Schulleiterin Sabine Herold eröffnet 9.30 Uhr den Tag. Eltern können sich den gesamten Vormittag über das Schulkonzept der offenen Ganztagsschule informieren, außerdem führen Schüler und Lehrer bis 12 Uhr durch das Gebäude.

Von 9 bis 12 Uhr sind auch die Tore des nahen Leuchtenburg-Gymnasiums in der Schulstraße offen. Neben den Beratungsgesprächen für den Übertritt an die weiterführende Schule erwartet die Gäste allerhand Künstlerisches und Experimentelles: Das schuleigene Blasorchester spielt und der Chor singt. Schüler leiten die Besucher zum Sockentheater, in den Kraftraum, das Schülercafé oder zur Medieninsel. Die jungen Besucher können in Hörspiele reinhören oder ein Fremdsprachen-Quiz ausprobieren, außerdem besteht die Möglichkeit, kreativ zu werden beim Basteln oder beim Bemalen von Stoffen.