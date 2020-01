Bei einer Faschingsveranstaltung in Quirla wurde ein 44-Jähriger im Gesicht schwer verletzt.

Quirla. Mehrere Verletzte musste der Rettungsdienst am Sonntagmorgen nach einer Faschingsveranstaltung in Quirla im Saale-Holzland-Kreis behandeln.

Rettungsdienst hat nach Faschingsveranstaltung in Quirla viel zu tun

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rettungsdienst hat nach Faschingsveranstaltung in Quirla viel zu tun

Wie die Polizei mitteilt hatte der Rettungsdienst am frühen Sonntagmorgen in Quirla jede Menge zu tun. Zunächst klagte ein 44-jähriger Mann über starke Schmerzen im Gesicht. Die Verletzungen hatte er sich nach eigener Aussage bei einer Schlägerei mit einem jüngeren Gast auf der Faschingsveranstaltung im Ort zugezogen. Bei näherer Begutachtung durch den Rettungsdienst stellte sich heraus, dass der 44-Jährige neben einer gebrochenen Nase auch sein Kiefer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Während der Rettungsdienst den Mann versorgte, meldete sich eine 19-Jährige, welche über Schmerzen am Jochbein klagte. Vermutlich hatte sie beim Tanzen unabsichtlich einen Schlag ins Gesicht abbekommen.

Schließlich musste sich der Rettungsdienst noch um einen 23-Jährigen kümmern, welcher augenscheinlich mit den Auswirkungen einer Alkoholvergiftung zu kämpfen hatte.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bittet nun Zeugen darum sich zu melden, sobald diese sachdienliche Hinweise geben können. Gesucht wird insbesondere der Jugendliche, welcher den 44-Jährigen im Gesicht verletzt hatte. Er wird wie folgt beschrieben:

er ist 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß

bekleidet war er mit einer Jogginghose im 90er Stil,

seine Haare sind an den Seiten abrasiert.

Für alle drei verletzen Faschingsbesucher endete die Nacht übrigens im Klinikum in Jena.

Der Ort Quirla war erst vor gut einer Woche bei uns in den Schlagzeilen, als nach einer Veranstaltung zum Faschingsauftakt mehrere Unbekannte im Ort parkende Autos, Briefkästen und Schilder beschädigt hatten.