Rothensteiner Geschwister geben große Einzelspenden

In der Adventszeit und an Weihnachten müssen die Rothensteiner auf vielstimmiges Glockengeläut verzichten. Denn vier Bronzeglocken sind schon seit geraumer Zeit verstummt, und der Grund dafür ist statischer Art. Das Geläut erzeugt zu starke Schwingungen, die am Kirchturm zerren und diesen damit auf Dauer beschädigen. Diese Fehlkonstruktion des Glockenstuhls, entstanden vor 100 Jahren bei der Aufhängung eines Ersatzgeläuts, ist nur mit einem Neubau aus der Welt zu schaffen, weiß nun die Kirchgemeinde aus einem Gutachten. Doch dafür braucht es bereitwillige Spender.

Ein Halleluja dürfte bei dieser Nachricht ausgestoßen worden sein: Zwei kirchenverbundene Gönner gibt es bereits, sie stammen sogar aus einer Rothensteiner Familie. „Bruder und Schwester, die unabhängig voneinander“ dem Gotteshaus finanziell beisprangen, verrät Pfarrer Sieghard Knopsmeier. Das eine Familienmitglied überwies 1000 Euro als Einzelspende, das andere erklärte sich dazu bereit, die kleinste der vier Bronzeglocken zu bezahlen, was gut 3000 Euro kosten dürfte. „Es wird sicherlich noch eine Würdigung für die Stifter geben, aber jetzt sind wir erst in der Anfangsphase“, sagt Knopsmeier. Denn die Beträge reichen bei weitem nicht. Auf 94.000 Euro verteuerte sich zuletzt das Projekt Glockenstuhlneubau, da die Preise für Kupfer – das Material ist in der Legierung der neuen Glocken nötig – auf dem Weltmarkt stiegen. Ein Großteil der Kosten trägt die Kirchgemeinde über Eigenmittel, über Zuwendungen des Kirchenkreises Jena sowie über Fördergelder von Stiftungen, dem Jenaer Kirchbauverein sowie Lottomitteln. Bleiben noch etwa 30.000 Euro, die nur mit Spenden gedeckt werden können, erklärt Knopsmeier. Mit Mitteln aus dem Denkmalschutz sei nicht zu rechnen, da der Neubau des Glockenstuhls nicht den Förderrichtlinien entspricht. Die Idee der Kirchgemeinde war, einen Stifterkreis zu gründen, indem sich viele Bürger aus dem Ort zusammenfinden und jeder einen Betrag für seine Kirche weitergibt. Das habe zuletzt im nahen Jenaer Ortsteil Leutra gut funktioniert. Zur ersten Informationsveranstaltung kamen allerdings nur acht Personen. Nun soll es weitere Infoveranstaltungen geben. „Die Rothensteiner und weitere interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, sich diesem Stifterkreis anzuschließen“, sagt Knopsmeier. Beim Adventsbasar am zweiten Advent wurden zudem 200 Euro von Rothensteiner Bürgern und anderen Gästen eingesammelt. Im kommenden Jahr soll Baubeginn für den Glockenstuhl sein und der Guss in Auftrag gegeben werden, zuvor ist noch eine statische Untersuchung des tragenden Mauerwerkes des Turmes geplant. Das kann erst nach den Sprengungen für den Tunnel passiert. Bis dahin läutet nur die große Glocke, die erstaunlicherweise dem Bauwerk mit ihrer Aufhängung nicht schadet, „das hat das Gutachten ergeben“, sagt Pfarrer Knopsmeier, der den einstimmigen Klang allerdings als „mager“ bezeichnet. Spendenkonto des KGV Göschwitz-Rothenstein bei der Volksbank Saaletal Kahla unter dem Zweck „Glockenstuhl Rothenstein“ registriert, IBAN: DE71 8309 4454 0329 0485 00; BIC: GENODEF1RUJ