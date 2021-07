Saale-Holzländer Landrat schnürt wieder die Wanderschuhe

April 2019: Frühjahrswanderung mit Landrat Andreas Heller. Am Schloss Christiansburg in Eisenberg, dem Sitz der Kreisverwaltung, begrüßte Heller damals etwa 160 Wanderfreunde aus der Stadt und der ganzen Region; auch aus Jena und Umgebung waren Begleiter dabei.

Gernewitz. Landrat Andreas Heller (CDU) wandert am 21. August mit interessierten Bürgern ab Gernewitz nach Stadtroda und wieder zurück.

Landrat Andreas Heller (CDU) schnürt wieder seine Wanderschuhe. Nachdem 2020 seine traditionellen Wanderungen mit Bürgern coronabedingt ausfallen mussten, ist nun am Sonnabend, 21. August, wieder Gelegenheit. Startpunkt ist 10 Uhr der Denkmalhof in Gernewitz (Gernewitzer Straße 30). Parkplätze stehen am Strohatelier der Agrargenossenschaft Wöllmisse (Rausdorfer Straße 10) zur Verfügung.

Die Tour führt zehn Kilometer über Podelsatz und Ruttersdorf-Lotschen nach Stadtroda, Hainbücht und zurück nach Gernewitz – inklusive Mittagsrast.