Saale-Holzland: Heiraten in Zeiten von Corona

Der 23. März 2020 wird für Stefan und Melanie Witte für immer ein besonderer Tag sein. Denn es ist ihr Hochzeitstag. An diesem ganz normalen Montag im März in diesem ganz und gar nicht normalen Jahr haben die beiden jungen Leute sich im Standesamt auf der Burg Camburg das Jawort gegeben. Anders als geplant war es nur eine ganz kleine Hochzeitsgesellschaft, die die Trauung der beiden Jenaer miterlebte. Neben dem Brautpaar und Standesbeamtin Erika Mollek waren nur noch die Trauzeugen und ein Fotograf anwesend bei der kleinen, festlichen Zeremonie.

Bedeutungsvolles Datum wird für Jenaer zum Hochzeitstag

„Der 23. März ist nicht nur in diesem Jahr für uns ein besonderer Tag, sondern überhaupt, denn an jenem Tag vor genau acht Jahren haben wir uns kennengelernt. Deshalb wollten wir auch unbedingt an diesem Tag heiraten“, erzählt der junge Ehemann. Das sei, da es ein Montag war, jedoch in ihrer Heimatstadt Jena nicht möglich gewesen, dort würden Trauungen nur Freitag und Sonnabend stattfinden, hatten sie erfahren. „In Camburg war es möglich, und wir fühlten uns auch gleich herzlich willkommen hier“, sagt Witte. Deshalb habe sich das junge Paar auch für die Beibehaltung des Trauungstermins entschieden, obwohl wegen Corona die große Hochzeitsgesellschaft ausgeladen werden musste.

„Alle haben uns zugeredet, und da unser Fotograf die ganze Zeremonie dokumentiert hat, können sie auch alle anderen nacherleben“, sagt Stefan Witte. Die geplante Hochzeitsfeier indes musste abgesagt werden. „Aber wir werden sie nachholen, vielleicht im Spätsommer, oder eben wenn sich die Situation beruhigt hat. Dann haben wir auch die besondere Gelegenheit, noch einmal unser schickes Outfit anzuziehen, in dem wir uns das Jawort gegeben haben. Bei den meisten Brautpaaren verschwinden doch Kleid und Anzug meist nach dem Hochzeitstag im Schrank“, sieht der junge Mann auch positive Effekte der Corona geschuldeten Situation.

So wie Stefan und Melanie Witte haben sich im Saale-Holzland-Kreis viele Paare entschieden, ihre oft lange geplante Hochzeit nicht zu verschieben. Und auch die Einschränkungen in Kauf zu nehmen, unter denen sie ihren Bund fürs Leben schließen dürfen.

„Wir haben bis Ende April zehn Eheschließungen vorgemerkt, bisher ist nur eine vom Brautpaar auf einen späteren Termin verschoben worden“, sagt Standesbeamtin Erika Mollek. „Hochzeiten werden heute wirklich langfristig vorbereitet, da wird viel geplant, damit dieser Tag etwas Besonderes wird. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, Trauungen trotz Corona-Krise durchzuführen. Wir wollen die Brautpaare nicht um diesen besonderen Tag bringen.“

Allerdings gelten dafür besondere Vorsichtsmaßnahmen: Auch bei den Eheschließungen heißt es, Abstand halten. Die Desinfektion vor und nach der Trauung ist Pflicht. Geheiratet werden darf nur im kleinsten Kreis, neben dem Brautpaar und der Standesbeamtin dürfen höchstens drei Gäste der Zeremonie beiwohnen, in gebührendem Abstand voneinander natürlich. Das Trauzimmer auf der Camburg und auch das im Alten Schloss Dornburg, in dem das Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg ganzjährig Trauungen durchführt, bieten dafür ausreichend Platz.

Viele Brautpaare halten an geplantem Hochzeitstermin fest

„Weitere Maßnahmen, wie das Tragen von Mundschutz, verlangen wir nicht. Auch darf der Bräutigam nach dem Jawort seine Braut küssen“, sagt Mollek lachend. Das sei ja wohl eine Familienangelegenheit im engeren Sinne, und dafür gelten die strengen Kontakteinschränkungen ja nicht.

Wie die Standesbeamtin berichtet, gehen die Brautpaare mit der besonderen Situation ziemlich gelassen um. „Viele fragen bei uns an, ob sie denn zum geplanten Termin heiraten dürften und sind erleichtert, wenn wir ihnen dies bestätigen“, sagt sie. „Die jungen Leute sind auch sehr kreativ, am Wochenende hatte ich im Alten Schloss Dornburg eine Trauung, die per Video mitgeschnitten wurde. So konnte die Familie des Brautpaares quasi dabei sein“, berichtet sie.

Erfahrungsgemäß seien die Hochzeiten in den ersten Monaten des Jahres eh die kleineren. Wer mit viel Pomp und Publikum heiraten wolle, wähle dafür die Sommermonate. Die bevorzugte Location im nördlichen Saaletal ist dafür das Rokokoschloss Dornburg. Von Mai bis September werden von Erika Mollek und ihren Kollegen dort in jedem Jahr etwa 40 bis 50 Paare getraut. Auch für dieses Jahr ist der Terminkalender schon ziemlich voll, am 8. Mai soll die Hochzeitssaison im Rokokoschloss eröffnet werden, verrät Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck.

Große Hochzeitsfeiern müssen jedoch vorerst abgesagt werden

„Neben den etwa 40 mir derzeit bekannten geplanten Trauungen im Rokokoschloss bis Ende September sind auch zehn große Hochzeitsfeiern im Alten Schloss mit 50 bis 100 Personen geplant gewesen. Das heißt, an nahezu allen möglichen Sonnabenden zwischen Mai und September, die nicht durch öffentliche Veranstaltungen wie Rosenfest, Schlössernacht, Genussmarkt oder Veranstaltungen der Jenaer Uni bereits belegt waren, hätten Hochzeiten stattfinden sollen.“ Allerdings seien zwei davon mittlerweile bereits abgesagt. „Was aus den anderen werden wird, steht noch in den Sternen.“ Noch hat die Schlossverwalterin die Hoffnung, dass sich die Corona-Situation bis zum Sommer entspannt und auch Feste und Veranstaltungen wie die Schlössernacht im August wieder gefahrlos durchgeführt werden können.