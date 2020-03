Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saison in den Dornburger Schlössern startet später

Die Museen in den Dornburger Schlössern können aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am Ende dieser Woche öffnen. Der Saisonbeginn muss bis auf Weiteres verschoben werden, ebenso die angekündigten Ausstellungen, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit. Auch Führungen und geplante Veranstaltungen könnten vorerst nicht stattfinden.

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bittet die Besucher um Verständnis und wird über aktuelle Entwicklungen zur Zugänglichkeit und zu Veranstaltungsterminen informieren (www.thueringerschloesser.de). Auch das Bauhaus-Werkstatt-Museum Dornburg, das sein Domizil im Marstall vis-à-vis dem Rokokoschloss hat, bleibt bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen.

Anders als die Museen in den Schlössern laden die Schlossgärten von Dornburg jederzeit zu einem Spaziergang ein. Täglich ab 9 Uhr bis zum Sonnenuntergang sind die Tore zum Schlosspark geöffnet. Die Gärtner haben in den Rabatten für Frühjahrsschmuck gesorgt, Sträucher und Bäume stehen nicht nach. Den überwältigenden Ausblick ins Saaletal gibt es gratis dazu. Doch auch beim Bummel durch die Gärten gelten die wegen der Corona-Pandemie verfügten Einschränkungen: Abstand halten, nur in Familie oder zu zweit unterwegs sein. An der Leine dürfen auch Hunde mit auf den Gartenspaziergang.