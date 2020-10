Schloss Hummelshain: Förderverein sieht Sanierung gefährdet

Erste Bauphase an Schloss Hummelshain beendet

Die erste Bauphase im Neuen Jagdschloss in Hummelshain ist beendet. Die durch Fördermittel gewährleistete Dachinstandsetzung begann Anfang 2017 am Westflügel. Zudem wurden eine Sandsteingaube, schmückende Ziergitter und andere Elemente saniert. Kunstschmied Ralf Gerhardt aus Knau hat die Wetterfahne restauriert, die dank zahlreicher Spender vom Förderverein Schloss Hummelshain in Auftrag gegeben wurde.

Foto: zgt