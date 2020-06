Schlossgärtners Vision einer Dornburger Kunstsammlung

Christian Hill ist neuer Mitarbeiter der Museumsverwaltung auf den Dornburger Schlössern. Der junge Mann führt seit 12 Jahren in der Rolle des früheren Schlossgärtners und Gartenkünstlers Carl August Christian Sckell die Gäste durch die Dornburger Schlossgärten. In seiner neuen Funktion ist er nun auch für die Museumsobjekte in den drei Schlössern und Ausstellungen verantwortlich.