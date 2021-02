Schlosspark in Dornburg wieder für Besucher geöffnet

Weil Hausmeister und Gärtner seit Montag fleißig Schnee geschippt haben, ist der Schlosspark in Dornburg am Dienstag wieder für Besucher geöffnet worden. Die können vom Promenadenweg am Rokokoschloss dann die Aussicht ins verschneite Saaletal genießen.

Dornburg-Camburg Saisonbeginn in den Museen soll am 1. April sein

Nach nur einem Tag Winterpause ist der Schlosspark in Dornburg am Dienstag wieder für Besucher geöffnet worden. Hausmeister und Gärtner haben nach Auskunft von Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck mit viel Aufwand den Promenadenweg zwischen Renaissanceschloss und Rokokoschloss geräumt. "So ist wenigstens ein kleiner Spaziergang durch den winterlichen Park möglich", sagte sie. Allerdings werden die Gäste gebeten, den Spazierweg nicht zu verlassen und sich eigene Wege zu suchen. "Ist der Schnee erst festgetreten, bekommen wir die Wege kaum noch sauber", mahnt sie.

Ein Spaziergang durch den Dornburger Park ist im Winter täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich, dann werden die Tore geschlossen. Die Museumssaison in den Dornburger Schlössern soll am 1. April und damit rechtzeitig zum Osterwochenende eröffnet werden. (AS)