Jena. In Jena hat es mehrere Einbrüche in Häuser gegeben. Der Wert der Beute ist nicht unerheblich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmuck, Bargeld und Simson weg - mehrere Einbrüche in Jena

In Jena hat es mehrere Einbrüche gegeben. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde in der Nacht zu Montag in der Hugo-Schrade-Straße ein Moped der Marke S51 entwendet. Unbekannte Täter betraten das Grundstück und stahlen das mit einem Lenkradschloss gesicherte Moped. Auch die Plane, mit der das Moped abgedeckt war, hätten die Täter gleich mitgenommen.

Am Montag, zwischen 07:45 Uhr bis 09:45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zenkerweg eingebrochen. Über ein Fenster sind der oder die Täter ins Innere des Gebäudes gelangt und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von circa 8000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter.

Ein Mountainbike im Gesamtwert von 3000 Euro wurde aus einem Keller in der Jansonstraße gestohlen. Unbekannte Täter brachen in das Mehrfamilienhaus ein und öffneten anschließend den Kellerverschlag. Dies teilte am Montag die 37-jährige Fahrradeigentümerin der Polizei mit.