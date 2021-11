Schönsten floralen Hingucker in Kahla ausgezeichnet

Kahla. Die Gärtnerinnen mit den schönsten blumenverzierten Fassaden in Kahla wurden prämiert.

Bei der Prämierung der schönsten floral gestalteten Fassade in Kahla konnte in diesem Jahr Andrea Dobberstein überzeugen. Sie pflegt im Sommer an ihrem Haus in der Rollestraße 4 Geranien, die üppig in violetter Farbenpracht aus dem Blumenkasten blühen, prächtige Kletterrosen überspannen den Eingang und zusätzlich lädt der gepflegte Vorgarten zum Verweilen ein. Andrea Dobberstein landete dafür am Donnerstagabend auf dem ersten Platz beim städtischen Wettbewerb.

Der Sozialausschuss wählt die Preisträger aus, wobei fast ein Dauergast bei der Prämierung Christina Böhnke ist. Drei Jahre in Folge kam die Jury an der Blumenpracht am Haus Margarethenstraße 32 in der Altstadt nicht vorbei. Dieses Mal belegt sie Platz 2 und machte eine Ankündigung: „Es war das letztes Mal.“ Sie werde älter und schaffe die Pflege nicht mehr. Bürgermeister Jan Schönfeld dankte der engagierten Bürgerin, die die Einnahmen aus ihrem Flohmarkt-Laden alljährlich spendet – zuletzt an die Bibliothek.

Drittplatzierte ist Elke Sommer. Sie verschönerte auf kleinem Raum in der Töpfergasse 1 Blumenkästen mit floralen Hinguckern. Alle Preisträgerinnen erhielten passenderweise Blumengutscheine.