Schott weiht neues Verwaltungsgebäude für 100 Mitarbeiter in Jena ein

Jena. Das Gebäude habe 10 Millionen Euro gekostet.

Ein neues Bürogebäude kann Schott AG in Jena-Süd beziehen. Nach einjähriger Bauzeit übergab die bauausführende Firma Goldbeck planmäßig den Neubau. „Es ist ein wichtiger Schritt in die weitere Modernisierung unseres Standorts. Ich danke allen beteiligten Unternehmen und unserem internen Projektmanagement, dass dieses Bauprojekt in der vorgegebenen Zeit und im geplanten Budget fertiggestellt wurde“, sagt Standortleiter Reiner Mauch.

Nach dem Verkauf von Teilflächen an die Firma Zeiss, die in dem Areal ihren 350-Millionen-Euro-Neubau realisiert, will auch Schott den Jenaer Standort modernisieren. Das multifunktionale Gebäude auf einer Grundfläche von 1600 Quadratmetern mit drei Etagen habe 10 Millionen Euro gekostet.

100 Mitarbeiter sollen dort moderne Arbeitsplätze vorfinden, darunter große Teambüros sowie Rückzugs- und Kommunikationszonen. Die Cafeteria im Erdgeschoss verfüge über eine großzügige Terrasse im Außenbereich. Neben der Geschäftsführung seien verschiedene Serviceeinheiten des Standortes in den Neubau eingezogen. Im Untergeschoss des Gebäudes wird das Konzernarchiv der Schott AG untergebracht.

Da die symbolische Schlüsselübergabe nur im kleinen Kreis möglich war, soll die Einweihungsfeier für Mitarbeiter nachgeholt werden. Schott, dessen Hauptsitz in Mainz liegt, fertigt, entwickelt und verarbeitet in Jena heute hochfeste und thermisch extrem beständige Spezialgläser. Die Spezialfloatglas-Technologie und der Geschäftsbereich Diagnostik im Konzern befinden sich hier. Nach Konzernangaben sind derzeit 500 Mitarbeiter in Jena beschäftigt.