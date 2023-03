Schülerzahlen im Saale-Holzland gestiegen

Eisenberg. Zahl der Abiturienten im Saale-Holzland derzeit bei mehr als 200 Personen pro Jahrgang

Wie das Landratsamt mitteilt, sind die Schülerzahlen im Saale-Holzland-Kreis stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt. Laut Statistischem Bundesamt war die Zahl in Thüringen im jetzigen Schuljahr (254.100) um 2,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Schuljahr angewachsen. Im SHK beträgt der Anstieg von 2022 (7255) zu 2023 (7616) fast 5 Prozent – das ist mehr als doppelt so viel wie im Thüringer Durchschnitt. Im Zehn-Jahres-Vergleich hat sich die Zahl der Mädchen und Jungen an den allgemeinbildenden Schulen im SHK sogar um 13 Prozent erhöht.

Die Kurve ging im Verlauf der zehn Jahre fast durchgehend leicht nach oben. Besonders im Grundschulbereich ist der Zuwachs zu spüren, aber auch an den weiterführenden Schulen. So liegt etwa die Zahl der Abiturienten derzeit bei über 200 pro Jahrgang, vor zehn Jahren waren es ein Viertel weniger.

„Als Landrat sowie als ehemaliger Lehrer und Schulleiter freut es mich besonders, dass die Schülerzahlen in unserem Landkreis seit Jahren nicht nur stabil sind, sondern ansteigen“, so Landrat Andreas Heller (CDU). „Umso wichtiger ist es, dass das Land hier seiner Verantwortung nachkommt und dafür sorgt, dass ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen.“

Der Landkreis als Schulträger engagiere sich in seinem Verantwortungsbereich, um die Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen weiter zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Jahr soll unter anderem die Sanierung der Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ in Dorndorf-Steudnitz und der Grundschule „Heinrich Heine“ in Königshofen abgeschlossen werden. Hinzu kommen Sanierungsarbeiten in vielen Orten sowie Anstrengungen zur Digitalisierung aller Schulen.