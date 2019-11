Jena. Eine Scheibe ist am Montagabend am Jenaer Sportforum durch einen Schuss zersplittert. Die Straßenbahnen fahren normal weiter.

Schuss auf Straßenbahn in Jena: Nahverkehr wartet Ermittlungen ab

Eine zersplitterte Scheibe, eine 17-Jährige in Schock und die Frage: Wurde auf die Straßenbahn in Jena wieder ein Anschlag verübt?

Am Montag gegen 20 Uhr zerbarst die Scheibe einer Straßenbahn, die gerade an der Haltestelle Sportforum in stadtauswärtiger Richtung anfuhr. Wie die Polizei mitteilt, hörte eine 17-Jährige einen lauten Knall und sah die zersplitterte Scheibe. Sie erlitt einen Schock, andere Fahrgäste seien nicht verletzt worden.

Das zerborstene Fenster der Straßenbahn. Foto: Polizei Jena

Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, muss ein Schuss das Loch in die Scheibe gerissen haben. Womit allerdings geschossen wurde, ist bislang unklar. Am Dienstagmorgen suchten Kriminalpolizisten das Areal mit Metalldetektoren ab und nahmen Beweismittel auf. Sie konzentrierten sich dabei auf die Gleisanlage und das unwegsame Gebiet zwischen den Bäumen am Stadion, da die Scheibe in Fahrtrichtung rechts zerschlagen wurde. Über konkrete Funde konnten am Dienstag noch keine Aussagen gemacht werden.

Die Straßenbahnen fuhren trotz des Vorfalls am Dienstag im Takt. Eine Sprecherin des Jenaer Nahverkehrs bestätigte die zersplitterte Scheibe, machte aber keine weiteren Angaben zum Vorfall, solange nicht klar sei, mit was die Straßenbahnfenster zerschlagen wurde. „Wir werden Ruhe bewahren und schauen, welche Erkenntnisse die polizeilichen Ermittlungen bringen“, sagt sie. Der Jenaer Nahverkehr kooperiere sehr eng mit der Polizei.

Der Vorfall weckt in Jena Erinnerungen an frühere Anschläge auf Straßenbahnen. Am 27. und 28. Januar dieses Jahres schoss ein unbekannter Täter auf insgesamt drei Straßenbahnen in Lobeda-Ost, die jeweils gerade stadtauswärts zwischen den Haltestellen Klinikum und Richard-Sorge-Straße unterwegs waren. Der Nahverkehr ließ zwischenzeitlich zum Schutz der Kunden und der Fahrer keine Bahnen an der Strecke in Lobeda-Ost fahren.

Mitte Februar wurde zudem eine Bahn der Linie 1 auf Höhe des Volksbades beschädigt. Bei den früheren Vorfällen wurden die Scheibe nie durchschlagen, anders als beim aktuellen Ereignis, bei dem die Polizei ein Einschussloch in der Mitte der zersplitterten Scheibe dokumentiert.

Die Polizei prüfe die Zusammenhänge, geklärt seien die früheren Vorfälle aber bislang nicht, sagt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat kurz vor 20 Uhr eine Person an der Haltestelle gesehen? Hat sich jemand mit der Tat gebrüstet? Hinweise an die Polizei Jena unter Tel. (03641) 810

