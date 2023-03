Schweizer Gast spricht in Jena über Erhard Weigel

Jena. Ein Vortrag und eine Tour auf den Spuren des Jenaer Universalgelehrten und Erfinders werden am Samstag, 25. März, angeboten.

Interessantes gibt es über den Jenaer Universalgelehrten und Erfinder Erhard Weigel zu erfahren. Aber nicht nur das: Man kann sich am Samstag, 25. März, um 10 Uhr auch unter Leitung von Katharina Habermann auf Weigels Spuren im Jenaer Stadtzentrum begeben und auf einer „Sketchtour“ an markanten Weigel-Stellen zeichnen.

Treffpunkt ist dafür das Collegium Jenense in der Kollegiengasse. Am frühen Abend um 17 Uhr sind dann alle Interessenten zu einem Vortrag bei der Erhard-Weigel-Gesellschaft willkommen, wenn der Schweizer Kaspar von Greyerz, Professor an der Universität Basel, erwartet wird. Er spricht zum Thema „Zwischen Descartes und Wolff: Erhard Weigel und die Jenaer Physikotheologie“.

Auch wenn Weigel sich nicht als Physikotheologe bezeichnen lässt, so stand er doch in mancherlei Hinsicht am Beginn einer Tradition der Jenaer Physikotheologie. Physikotheologen waren hauptsächlich Naturwissenschaftler – damals noch Naturphilosophen genannt: Theologen und Ärzte, die den Nachweis der Vereinbarkeit von biblischer Überlieferung und neuer Wissenschaft zu erbringen versuchten.

In Kaspar von Greyerz’ Vortrag wird es darum gehen, wie sich Weigel und die Jenaer Physikotheologen zwischen den Lehren Descartes‘ und Wolffs positionierten.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der Bohlenstube des Restaurants „Haus im Sack“ in der Oberlauengasse. Anschließend findet die Mitgliederversammlung der Erhard-Weigel-Gesellschaft statt, zu der auch Gäste ausdrücklich willkommen sind. Übrigens: Für die Unterstützung der Gesellschaft sind weitere Mitglieder und Spender gesucht (Infos: www.erhard-weigel-gesellschaft.de).

