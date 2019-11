Jena . In Jenas Innenstadt hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Das führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Unfall in Jenas Innenstadt führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

In Jena hat sich am Montagmorgen auf der Kreuzung am Schwarzen Bären (Löbdergraben/Fürstengraben) ein schwerer Unfall ereignet. Polizei und Rettungsdienst sind mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es kommt dadurch zu Verkehrsbehinderungen. So stauen sich die Fahrzeuge auf der B7 und B88 über mehrere Kilometer in alle Richtungen.

Nähere Details folgen in Kürze.